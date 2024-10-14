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В правительстве Самарской области с 14 октября 2024 года начинает работать новый помощник губернатора Дмитрий Яковлев

14 октября 2024 13:57
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В правительстве Самарской области с 14 октября 2024 года начинает работать новый помощник губернатора Дмитрий Яковлев

В понедельник, 14 октября 2024 года, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев официально представил Дмитрия Яковлева как своего помощника. Чиновник перешел на работу в региональное правительство из Тулы. Об этом сообщили на оперативном совещании.

«У нас сегодня выходит на работу помощник губернатора по вопросам развития профессионального спорта, создания объектов спортивной инфраструктуры Дмитрий Яковлев. Уверен, что его опыт и профессионализм помогут решить стоящие перед нами задачи», – сказал Федорищев.
Последние годы перед назначением в Самарскую область Яковлев работал министром спорта Тульской области, пишет Самара-КП. 

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