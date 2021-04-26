В правительстве региона рассмотрен вопрос о работе детских садов на майские праздники

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Сегодня, 26 апреля, в ходе оперативного совещания в правительстве региона рассмотрен вопрос о работе детских садов в период длинных майских выходных. Глава региона Дмитрий Азаров подчеркнул, что к нему обращаются родители дошкольников, которые волнуются за организацию работы садов в первую декаду мая.

Президентом страны Владимиром Путиным был подписал Указ о нерабочих днях между майскими праздниками в 2021году. В связи с этим у родителей, которые работают на предприятиях в непрерывном графике, возникли вопросы, с кем оставить малышей.

По поручению губернатор Министерство образования Самарской области проработало вопрос и предложило организовать дежурные группы в детских садах.

«Думаю, это правильное предложение, – отметил Дмитрий Азаров. – Самое главное сейчас - довести эту информацию до дошкольных образовательных учреждений и обеспечить исполнение».

В ходе заседания штаба губернатор также поднял вопрос о температурном режиме в детских садах.

«Считаю, что муниципалитеты поторопились с решением о прекращении отопительного сезона. Я понимаю, что все нормативы, в том числе и температурные, выдержаны. Но я хотел бы чтобы вы учитывали все-таки и особенности ситуации, особое беспокойство людей за здоровье родных и близких. В прошлом году мы раньше начали отопительный сезон, и главной причиной была эпидемиологическая ситуация на территории региона, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Не только о регламентах надо думать, но в первую очередь - о людях!».

Глава региона акцентировал внимание коллег на том, что по заявке от образовательного учреждения возможно адресное подключение тепла.

Дмитрий Азаров поручил главам муниципальных образований и руководителям ведомств отследить ситуацию по этому вопросу и четко проконтролировать обеспечение нормативный температурный режим во всех социальных объектах. «В среду предоставить мне полный перечень и там, где есть проблемы, отдельно мне об этом сообщить», – подчеркнул губернатор.