В Правительстве региона обсудили внедрение целевых моделей по улучшению инвестиционного климата

68

Вопросы внедрения на территории региона целевых моделей, которые помогут повысить инвестиционную привлекательность губернии, обсудили на совещании, которое провел первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Целевая модель – совокупность обязательных целевых показателей (сроки, стоимость, количество процедур) по ключевым факторам, влияющим на благоприятность инвестиционного климата в регионах России. Распоряжением Правительства РФ предусмотрено восемь целевых моделей, которые внедряются в регионах страны с 2017 года и за это время зарекомендовали себя как эффективный комплексный инструмент, позволяющий региональным командам улучшить инвестиционный климат.

«В текущем году Правительство РФ внесло значительные изменения по ряду целевых моделей улучшения инвестиционного климата, в некоторых случаях скорректированы сроки внедрения и структура показателей. Соответственно возникла необходимость синхронизировать работу органов исполнительной власти Самарской области по реализации поставленных задач, - отметил Виктор Кудряшов, открывая совещание. – Коллеги, давайте разберем, как у нас исполняются «дорожные карты», как достигаются целевые показатели, какие есть проблемы».

По данным первого вице-губернатора, благодаря целевым моделям за девять месяцев 2021 года объем инвестиций в основной капитал региона увеличился более чем на треть. По этому показателю область на 9% превысила показатель допандемийного 2019 года. Региону удалось значительно укрепить свои позиции в Национальном рейтинге инвестиционного климата. Сейчас область занимает восьмое место в данном рейтинге. В 2019 году регион занимал 49-ю строчку.

«Но это для нас не предел, мы ставим себе задачу войти в тройку лидирующих регионов и еще больше повысить инвестиционную привлекательность», - акцентировал внимание участников совещания Виктор Кудряшов.

На совещании обсудили четыре целевых модели. Так, министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов доложил о проводимой работе по внедрению целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности на территории Самарской области». Руководитель ведомства отметил, что с 2017 года реформирование контрольно-надзорной деятельности государства является одним из основных направлений стратегического развития страны. Реформа контрольно-надзорной деятельности имеет три ключевые цели: снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям, таким как жизнь, здоровье, имущество; снижение административной нагрузки на бизнес; повышение эффективности организации контрольно-надзорной деятельности. В Самарской области ведется активная работа по всем трем направлениям.

«Самарская область по исполнению показателей целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности» достигла результата в 100% за период с 2017 по 2020 годы», - сообщил министр.

Важным этапом реформы является перевод всех видов контрольно-надзорных функций на применение риск-ориентированного подхода при плановых проверках. В 2020 году в Самарской области такой подход внедрен для 60% видов региональных контрольно-надзорных функций, в 2021 году для 100%. Окончание процессов реформирования планируется к 2025 году. Показатели целевой модели на 2022 год будут установлены распоряжением Правительства РФ в январе-феврале.

«Мы создаем нормативную основу для совершенствования контрольно-надзорной деятельности в регионе. Во многом благодаря активной позиции министерства экономического развития по внедрению целевой модели мы по всем 18 контрольно-надзорным органам региона существенно упорядочили эту работу», - дал оценку работе Виктор Кудряшов.

О работе по внедрению целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» рассказал заместитель министра строительства Самарской области Владимир Спиридонов. За министерством закреплены следующие показатели: доля выдачи градостроительных планов земельных участков и разрешений на строительство в электронном виде и через многофункциональные центры, заключение договоров технологического присоединения к инженерным сетям в части сроков и заключения в электронном виде. С начала 2021 года на территории Самарской области выдано 1971 ГПЗУ, из них 1118 – в электронном виде и 500 – через МФЦ. Полностью достигнуты целевые значения показателей в трех городах и семи муниципальных районах. Кроме того, с начала года в регионе выдано 802 разрешения на строительство, из них 406 – в электронном виде и 241 – через МФЦ. Полностью достигнуты целевые значения показателей в четырех городах и шести муниципальных районах.

«Мы очень серьезно продвинулись в совершенствовании процедуры выдачи разрешений на строительство по большинству показателей. Сроки выдачи разрешений сократились практически в два раза», - отметил Виктор Кудряшов.

Также участники совещания обсудили внедрение целевых моделей «Технологическое присоединение к электрическим сетям» и «Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения». По первой выполнено 12 показателей из 19-ти. По второй также удалось добиться значительных успехов. Сокращены сроки для подключения к системам теплоснабжения, например, на выдачу разрешения на земляные работы с 12 до 10 дней.

«По внедрению целевых моделей на территории региона мы идет неплохо, но есть и над чем работать, чтобы быть в числе лучших», - подвел итог совещания Виктор Кудряшов.