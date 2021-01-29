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В Правительстве региона обсудили направления работы по предупреждению и ликвидации ЧС

29 января 2021 17:47
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Серьезные меры будут приняты в сфере пожарной безопасности.

Итоги работы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории региона в 2020 году и планы на текущий год  обсудили в Правительстве Самарской области на совещании под руководством  первого вице-губернатора - председателя Правительства Самарской области Виктора Кудряшова в пятницу, 29 января 2021 года.  

В совещании, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи, приняли начальник Главного управления МЧС России Олег Бойко, представители руководства Нацгвардии, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, областных министерств и ведомств, главы 37 муниципальных образований. 

На территории Самарской области находится 154 потенциально опасных объекта нефтехимической, нефтеперерабатывающей, машиностроительной, авиационно-космической и других отраслей промышленности, и это, безусловно, повышает сложность задач, стоящих перед силами РС ЧС.  

 Существенно повлияли на условия работы сотрудников МЧС особые условия, сложившиеся в результате угрозы распространения новой инфекции. Весь минувший год спасатели работали, да и сейчас продолжают работать в режиме повышенной готовности.

Открывая совещание, Виктор Кудряшов отметил: «Благодаря совместной деятельности всех органов управления и подразделений пожарных, спасателей, медиков и других специалистов в 2020 году спасено более трех тысяч человек на пожарах, при чрезвычайных ситуациях, при ДТП и других происшествиях. Благодаря четко выстроенной работе подсистемы и звеньев РСЧС по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров снизилось на 10%, погибших на 0,6%, травмированных – на 6,3%.

В прошедшем году в Самарской области проведена значительная работа по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период, благодаря которой количество природных пожаров сократилось более чем на 10% от показателей прошлого года».

С докладом об итогах работы спасателей в минувшем году выступил Олег Бойко. Он сообщил, что на  территории Самарской области продолжается реализация  государственной программы Самарской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах» на 2014 – 2021 годы. Мероприятия программы направлены на формирование материально-технической базы деятельности подразделений  ГО и ЧС. 

«Ликвидировано шесть чрезвычайных ситуаций: природного, техногенного и биолого-социального характера, которые потребовали реагирования группировки сил и средств Самарской области. Реагирование органов управления, сил функциональных и территориальной подсистем РСЧС в целом было своевременным и достаточным, что позволило минимизировать последствия чрезвычайных ситуаций», - отметил начальник ГУ ЧС региона.

Традиционно напряженным периодом работы для спасателей становится активная фаза половодья. В 2020 году с учетом метеопрогноза было разработано 39 моделей развития обстановки на территориях Самарской области, наиболее подверженных риску подтопления.

 В период с 16 по 20 апреля в области произошло подтопление пяти низководных мостов. Необходимые мероприятия по защите населения и территорий в паводковый период были выполнены спасателями региона в полном объеме. 

Есть достижения в борьбе с пожарами. За 2020 год было зарегистрировано 10262 пожара, что на 1000 меньше чем в прошлом году – снижение на 10%. Среди наиболее резонансных происшествий Бойко назвал пожары в Самаре: 18 января в ресторане «Золотая Пагода» и 13 июля на складе полимерной продукции на ул. Профильная. Последний пожар тушили трое суток, пришлось задействовать 80 единиц техники и 236 человек

«При проведении анализа тушения пожаров мы установили, что система наружного противопожарного водоснабжения в некоторых районах Самары не позволяет обеспечить применение техники с большим расходом воды», - отметил Олег Бойко. Он попросил  организовать работу по реконструкции систем дорожного противопожарного водоснабжения. 

Несмотря на то, что количество природных и техногенных пожаров в минувшем году сократилось, ситуация остается тревожной. В связи с этим органы исполнительной власти муниципалитетов и представители ЧС усиливают  меры  административной ответственности. За нарушение порядка выжигания сухой травянистой растительности, сжигания мусора, а также разведения костров органами надзорной деятельности МЧС России составлено 772 протокола об административных правонарушениях. Органами местного самоуправления составлено 652 протокола, по результатам их рассмотрения вынесено 501 постановление о назначении наказания.

Олег Бойко также отметил, что региональная система централизованного оповещения  нуждается в реконструкции – она эксплуатируется более 30 лет, что создает ограничения в работе.

Опасения вызывает ситуация на водных объектах. Благодаря работе инспекторов ГИМС удалось избежать резкого увеличения числа происшествий. Тем не менее количество водных аварий составило 58, что выше уровня 2019 на 20%. Также несколько увеличилось количество погибших¸ среди которых есть и дети. В МЧС это связывают со снижением числа оборудованных пляжей – в этом году их было запущено на 8 меньше чем в прошлом.  

«Все случаи произошли в необорудованных местах. Основная причина - несоблюдение мер безопасности, отсутствие контроля за детьми», – отметил Бойко. Он попросил продолжить работу по увеличению числа оборудованных пляжей в 2021. 

По информации Олега Бойко, в 2020 году спасатели проводили системную работу на гидротехнических сооружениях, обеспечивали пожарную безопасность в детских лагерях, участвовали в ликвидации пожаров и аварий на всей территории области.  

По итогам обсуждения председатель областного кабинета министров дал следующие поручения:   принять меры по совершенствованию систему водоснабжения в  городах, подготовиться к проведению противопаводковых мероприятий, продолжать обучение личного состава спасателей, создавать аварийно-спасательные подразделения в муниципалитетах. Кроме того, предлагается начать строительство Единого центра оперативного реагирования и развивать региональную платформу «Безопасный город». 

«Очень важно не только оперативно реагировать на уже возникшие ЧС, но и организовать работу по их недопущению. Нужно признать, что в прошлом году по ряду направлений мы не достигли поставленных целей. В частности, внушает опасение количество погибших в ДТП. В 2021 году мы предусмотрели значительное увеличение средств на ликвидацию аварийных участков. Но не все решают деньги. Нужно обеспечить взаимодействие между муниципалитетами, ГИБДД и министерством транспорта – чтобы все мероприятия по снижению аварийности выполнялись оперативно», – отметил председатель правительства.

Немалую опасность представляет обрушение ветхих зданий. Виктор Кудряшов поручил муниципальным властям обследовать и признать аварийными дома, где есть признаки разрушения с тем, чтобы включить их в федеральную программу по переселению из аварийного и ветхого жилья. 

«Сегодня многие муниципалитеты сдерживают этот процесс, в связи с чем жильцы ветхих домов не имеют шансы получить комфортное жилье в обозримые сроки. Интересы граждан должны преобладать. Предусмотрите средства в муниципальном бюджете и организуйте работу межведомственных комиссий. Мы будем это жестко контролировать», – отметил Виктор Кудряшов.

Большого внимания требуют водные объекты. Виктор Кудряшов призвал усилить разъяснительную работу, а также активней привлекать нарушителей к административной ответственности. «Ситуацию нужно менять кардинально», – подчеркнул председатель Правительства области.

Среди позитивных изменений можно отметить полное отсутствие аварий на системах жизнеобеспечения. Во многом это связано с рекордными объемами перекладки тепловых сетей в Самаре. В следующем году стоит задача обновить сети и в других муниципалитетах области. 

Серьезные меры будут приняты в сфере пожарной безопасности. «Пожары по–прежнему являются наиболее часто встречающейся проблемой, – подчеркнул Виктор Кудряшов. – В 2021 году мы продолжим взаимодействовать с населением на предмет страхования имущества, организуем работу по запитке водой гидрантов там, где есть проблемы. Кроме того, мы должны продолжать строительство пожарных депо, особенно в тех районах, где срок прибытия областной противопожарной службы не выдерживается», - заключил Виктор Кудряшов.

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