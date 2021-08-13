В Правительстве региона обсудили меры, который сделает ипотеку доступнее для сельских медработников и учителей 

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13 августа в Правительстве региона обсудили комплекс мер, который сделает сельскую ипотеку максимально доступной для медицинских и педагогических работников, проживающих в сельских районах Самарской области.

Совещание, в котором приняли участие заместитель председателя Правительства Александр Фетисов, министр управления финансами Андрей Прямилов, министр образования и науки Виктор Акопьян, министр социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова, министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Абашин, представители минздрава и других ведомств, провел председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Профильные министерства проанализировали действующие нормативные документы, провели встречи на территориях, изучили пожелания сельских медработников и учителей. В настоящее время льготный ипотечный режим распространялся только на молодых врачей (до 35 лет), им компенсировалось 10% стоимости кредита.

Участники совещания приняли решение предусмотреть в нормативных документах запросы сельских специалистов. По итогам обсуждения, льготные ипотечные программы для медицинских работников теперь будут предусматривать компенсацию в 30% от суммы кредита (но не более 600 тысяч рублей), при этом приобрести жилье желающие смогут как на первичном, так и на вторичном рынке. Сняты ограничения по возрасту для специалистов – раньше льготными ипотечными программами могли воспользоваться только медработники, не достигшие возраста 35 лет. И самое важное – действие льготы теперь будет распространяться и на средний медицинский персонал.

Сохраняется норма, связанная с 50-процентной компенсацией оплаты процентов по ипотеке для молодых медицинских специалистов в течение трех лет (но не более 100 тысяч рублей в год).

По оценке областного минздрава, уже в настоящее время воспользоваться преимуществами льготной ипотеки готовы 115 сельских специалистов.

Иная ситуация с педагогическими работниками, для молодых сельских учителей уже действует программа льготной ипотеки. На совещании было решено также снять ограничения по возрасту, прописанные в действующей норме, и предусмотреть 50%-ную компенсацию процентов по ипотеке (но не более 70 тысяч в год) в течение пяти лет. Сохраняется норма, предусматривающая единовременную 20-процентную компенсацию суммы кредита, которая поможет оплатить первоначальный взнос. Вместе с тем, члены областного кабмина приняли решение ограничить эту сумму 400 тысячами рублей. В соответствии с информацией министерства образования, принять участие в этой программе готовы 61 человек.

Председатель областного Правительства поручил областным министерствам образования и здравоохранения подготовить нормативные документы. Оператором программы станет Самарский областной фонд строительства жилья на селе – именно сюда специалисты смогут обратиться за компенсацией.

«Прошу оперативно подготовить необходимые документы, чтобы в ближайшее время предусмотреть средства в областном бюджете на эти цели. У медицинских и педагогических работников должна быть возможность уже в этом году оценить преимущества новых условий сельской ипотеки, улучшить свои жилищные условия и качество жизни», - подчеркнул Виктор Кудряшов.

В Правительстве уверены, что эти меры помогут решить кадровые вопросы в сельском здравоохранении и образовании, - льготополучатели берут на себя обязательство трудиться на территории не менее пяти лет.