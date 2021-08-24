В облправительстве обсудили механизмы завершения строительства проблемных объектов 

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Во вторник, 24 августа, председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел рабочее совещание с представителями министерства строительства региона, Самарского регионального фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства. На совещании обсудили механизмы завершения строительства проблемных объектов и обеспечения прав дольщиков.

Решению проблем граждан – участников долевого строительства проблемных объектов в Самарской области уделяется приоритетное внимание. В 2017 году, практически сразу после того, как Владимир Путин назначил Дмитрия Азарова главой региона, состоялась первая большая встреча губернатора с дольщиками. Общение длилось больше 9 часов, были внесены в протокол десятки вопросов.

Благодаря системной работе областных властей с сентября 2017 года по настоящее время удалось восстановить права 3,795 тысяч дольщиков, исключить из перечня проблемных 36 объектов.

Немаловажную роль сыграл принятый летом 2019 года региональный закон, который позволяет защитить права граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Документ содержит перечень мер господдержки дольщиков. В их числе – возможность субсидирования возведения объекта, получения жилья вне проблемного объекта или денежной компенсации.

Решение проблемных вопросов идет поэтапно. На совещании у председателя областного Правительства обсудили ход исполнения графика по достройке проблемных объектов и удовлетворению прав дольщиков в текущем году. Как сообщила заместитель министра строительства Самарской области Анна Урусова, в областном бюджете на эти цели заложено 740 миллионов рублей. Часть средств направлена на завершение строительства, часть – на выплаты компенсаций, по желанию заявителей.

До конца 2021 года, в соответствии с графиком, из списка проблемных готовятся исключить девять объектов. На совещании подробно рассмотрели ситуацию по каждому из них, оценили возможные риски.

Глава областного кабмина поручил министерству строительства тщательно контролировать сроки выполнения строительных работ и предоставления выплат гражданам.

На «финишной прямой» к решению проблемы находятся следующие объекты в Самаре: дома на улице Чкалова (застройщик ЖК «Монблан»), на улице Степана Разина (СК «Спектр»), на улице Ставропольской (ООО «Прогресс-Н»), дом на Галактионовской 81-83 (уже исключен), два дома на Демократической («Проект: Куйбышев»), а также дома на Южном шоссе в Тольятти («Роспромстрой»), на улице Жилгородок в поселке Волжский Красноярского района (ООО «Инвектор») и в поселке Петра Дубрава Волжского района. По информации министерства, статус проблемных с этих объектов будет снят до конца текущего года.

Кроме того, областной минстрой намерен решить вопрос еще по пяти объектам сверх плана. Это три дома в Самаре – на Демократической, Фадеева и Запорожской (застройщики соответственно «Проект: Куйбышев», ООО «Монолит», ООО «Рада»), дом в микрорайоне 3 «Северный», который строит ООО «Лесной городок» и многоквартирный дом на улице Северной в селе Выселки (застройщик ИК «Недвижимость»). Таким образом, список проблемных долевок в регионе в этом году уменьшится на 14 позиций.

Председатель областного Правительства поручил министерству строительства рассмотреть дополнительные возможности исключить из «проблемного» списка максимально возможное количество объектов.

«Прошу вас подготовить обоснование для предоставления средств из областного бюджета на достройку объектов или выплату компенсаций гражданам уже в этом году. Пока сложно прогнозировать, как сложится ситуация с поступлением доходов в областной бюджет. Но решение проблем дольщиков остается безусловным приоритетом, и в случае благоприятного сценария дополнительные средства на эти цели будут направлены в первую очередь», - завершил обсуждение Виктор Кудряшов.