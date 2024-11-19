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В Новокуйбышевске наконец выберут мэра

19 ноября 2024 13:14
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В Новокуйбышевске наконец выберут мэра

В ближайшее время станет известно, кто будет руководить одним из крупных городов Самарской области. Такое заявление сделал глава региона Вячеслав Федорищев во время оперативного совещания правительства в понедельник, 18 ноября.

— Город Новокуйбышевск наконец-то обретает исполняющего обязанности. Мы об этом поговорим чуть позже, на следующей неделе. А пока просто анонсируем, что это решение мы с жителями обсудим. Я туда съезжу, и на месте… Есть много объектов, которые меня просили посетить, — заявил губернатор.

Новокуйбышевск — четвертый по величине город в Самарской области с населением 102 933 человека (на 2017 год). Рядом с городом находятся крупнейшие нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия. В их числе Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод.

Последние несколько лет ситуацию с мэрами Новокуйбышевска нельзя назвать стабильной, пишет 63.ру. 

Кроме Новокуйбышевска, в ближайшее время должны будут стать известны главы ещё двух крупных городов Самарской области. В середине сентября ушёл с поста градоначальника глава Тольятти Николай Ренц. А через 2 месяца, в середине ноября, сложила с себя полномочия и Елена Лапушкина.

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