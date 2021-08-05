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В народной программе появится раздел по совершенствованию борьбы с коронавирусом
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В народной программе появится раздел по совершенствованию борьбы с коронавирусом

5 августа 2021 15:54
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В него войдут предложения медиков и экспертов.

Инициативы выработаны в рамках проекта «Консилиум с Денисом Проценко» и в ходе стратегической сессии «Современное доступное здравоохранение – приоритет Народной программы».

Среди них – усиление разъяснительной работы о необходимости вакцинации. Как отметил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, несмотря на усилия региональных властей, нужна государственная поддержка этого направления. «Делать это нужно не на наших личных каналах в «Фейсбук», «Вконтакте», Telegram-каналах. Должен быть выделен прайм-тайм на телевидении. Думаю, это тот посыл, с которым консилиум должен обратиться. Надеемся, Минздрав поддержит нас, и будет проводником этой идеи», - сказал он.

К этой работе нужно привлечь и волонтеров-медиков, уверен Денис Проценко. Они могли бы проводить консультации как в трудовых коллективах предприятий, так и работая в колл-центрах, сняв часть нагрузки с информационных служб медучреждений. «Потому что я прекрасно понимаю, что у докторов, экспертов из ковидных госпиталей ресурсы не безграничны для этой просветительской работы», - отметил главврач больницы в Коммунарке.

С ним согласен заместитель главрача ТГКБ № 5 по инфекциям Николай Каравашкин, автор просветительского медицинского проекта «Мобильная приемная доктора Каравашкина». Главный инфекционист Медгородка Тольятти проводит такие встречи уже более полугода в рабочих коллективах, спортивных и родительских сообществах, во дворах и детских садах. Медик уверен, люди должны узнавать о вакцинации, о течении болезни и о последствиях коронавируса от специалистов.

«У людей должно быть четкое понимание ситуации и достоверная информация от квалифицированных врачей. Сейчас, в период вакцинации, такая разъяснительная работа особенно важна», - подчеркнул доктор.

В свою очередь главный врач Инфекционной больницы Калининградской области Ольга Краснова предложила регламентировать все этапы сопровождения людей при постковидной реабилитации, четко прописав в них правила взаимодействия и соцработников.

«Остаются пациенты, выписанные из стационаров, ослабленные после тяжелой болезни.  Есть одинокие и пожилые люди. Пациенты, перенесшие ковид, оказываются в сложной ситуации, и им необходима помощь и соучастие не только близких (а иногда и их нет), но и разных специалистов: врача, социального работника, психолога», – сказала она.

 Также эксперты предлагают изменить подходы к средствам индивидуальной защиты, используемых в «красных зонах». Речь идет об отмене требования об обязательном ношении противочумных костюмов для врачей. Эту инициативу поддержал замминистра здравоохранения Олег Гриднев.

Кроме того, в Минздраве поддержали и инициативу партии по «приближению» прививочных пунктов к пациентам.

«Предложение по возможности проведения вакцинации, например, медиков на местах работы, в стационарах, крайне важно. Мы его абсолютно поддерживаем. Другие предложения мы берем в работу. Это касается удлинения сроков антикоагулянтной терапии после выписки пациентов из стационаров и других вопросов. Обсудим их на рабочей группе по подготовке методических рекомендаций по ведению пациентов с ковидом, как мы это делаем обычно», – отметил Олег Гриднев.

На площадке «Единой России» 28 июля состоялось обсуждение с экспертами и общественниками из профильных организаций предложений в народную программу по повышению доступности здравоохранения. В партии уверены - качественная медпомощь не должна зависеть от места проживания или достатка граждан.

Ранее по предложению Президента Владимира Путина на XX Съезде «Единой России» Денис Проценко был включен в первую пятерку списка партии, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Источник фото: Личный архив Каравашкина

 

Теги: борьба с коронавирусом Народная программа раздел

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