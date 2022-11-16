В Минсельхозе состоялись публичные обсуждения областного бюджета  в части расходов аграрного ведомства

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В преддверии заседания Самарской Губернской Думы, одним из вопросов которого стало первое чтение законопроекта областного бюджета на 2023 год и плановый период, в региональном Минсельхозе состоялись публичные обсуждения основных параметров документа в части расходов аграрного ведомства.



«Убежден, что мы сформируем оптимальный бюджет в нынешних условиях – условиях достаточно непростых, плохо прогнозируемых. Но совершенно очевидно, что благодаря нашей с вами консолидации, консолидации общества вокруг лидера нашей страны Президента Владимира Владимировича Путина, мы выдержали мощнейший санкционный удар, небывалый, и справились на первом этапе со всеми самыми сложными вызовами. Уверен, что, сохранив мобильность, консолидацию, мы и в дальнейшем преодолеем все сложности», - подчеркнул глава региона Дмитрий Азаров.



Проанализировать объемы и направления расходования предусмотренных министерству сельского хозяйства средств в очном и онлайн-формате собрались представители общественности, науки, сельскохозяйственных предприятий, отраслевых управлений министерства.



Заместитель министра – руководитель департамента экономики и бюджетной политики в АПК Рузалия Насырова сообщила, что на финансирование АПК в 2023 году в областном бюджете запланировано 2,55 млрд. рублей. «Расходы планируется осуществлять в рамках трех действующих госпрограмм, из которых 91% приходится на реализацию государственной программы развития сельского хозяйства. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей планируется сохранить все основные направления поддержки. На очередной финансовый год предусмотрено 41 направление, в том числе 11 – в отрасли растениеводства и 15 – в отрасли животноводства», - сообщила замминистра.



Рузалия Насырова отметила, что в рамках программы в 2023 – 2025 годах продолжится реализация мероприятий региональных составляющих федеральных проектов «Экспорт продукции АПК» и «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», главным достижением которых стали существенный прирост орошаемых земель и создание комплекса мер поддержки малых форм хозяйствования.



На 2023 год законопроектом предусмотрено свыше 900 млн. рублей на животноводство, большая часть из которых будет направлена на поддержку приоритетного направления - молочного скотоводства. В растениеводстве основными мерами остаются поддержка элитного семеноводства (включая картофель и овощи открытого грунта), возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, а также на производство и реализацию зерновых культур.



Также с общественными экспертами обсудили темы страхования рисков сельскохозяйственного производства как важнейшего современного финансового инструмента, предоставления грантов «Агротуризм», «Агропрогресс» и «Агростартап-Регион» и планы по реализации мероприятий госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Были рассмотрены и точечные вопросы общественников: субсидирование затрат на производство плодовой продукции и масличных культур, возвращение в сельхозоборот ранее неиспользуемой пашни, поддержку развития аквакультуры.



Елена Свиридова председатель ПО «Летниковское сельское потребительское общество», представитель ассоциации сельхозтоваропроизводителей, депутат Думы г. о. Самара: «Открытость – это главный и эффективный принцип работы команды Губернатора Дмитрия Азарова. Планирование бюджета в отношении отрасли сельского хозяйства позитивно скажется на деятельности предприятий отрасли, их финансовой стабильности, позволит повысить объёмы производства и расширить ассортимент продукции. Наша задача - накормить наших соотечественников, и только с поддержкой государства мы с ней справимся!».

Фото: пресс-служба минлесхоза