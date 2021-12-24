В Малой Малышевке капитально отремонтировали дом культуры

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Открытие объекта состоялось 24 декабря в рамках выездного мероприятия фракции «Единая Россия» в Самарской Губернской Думе по вопросам реализации национальных и партийных проектов. На открытии сельского дома культуры в м.р. Кинельский приехали руководитель парламентской фракции Александр Живайкин и депутат областного парламента Владимир Купцов.

«Как мы и планировали, «Единая Россия» закрепила за объектами в рамках реализации национальных проектов депутатов, организовала мониторинговые группы контроля, чтобы отслеживать выполнение работ и расходование выделенных на них средств. Результаты работ по таким проектам должны выражаться не в цифрах и отчетах, а в реальных делах. Для нас это — самое главное», - подчеркнул руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской Губернской Думе Александр Живайкин.

Модернизация дома культуры проходила в рамках в рамках реализации национального проекта «Культура».

Обновленный маломалышевский дом культуры с современной библиотекой, высокотехнологичным зрительным залом, малой сценой, хореографическими классами и репетиционными пространствами - прекрасный новогодний подарок для всех жителей села.

Первой премьерой, состоявшейся в новом доме культуры стало торжественное мероприятие «День сельского хозяйства». Александр Живайкин поздравил самых активных жителей села и вручил им парламентские награды.

Отметим, что ремонта в Доме культуры сельского поселения (1987 года постройки) не было более 30 лет. Учреждение является местным центром притяжения: в нем расположены концертный зал, кинотеатр, библиотека, помещения для занятий спортом и танцами. Ремонт завершен, и теперь будет начата работа по благоустройству территории вокруг – об этом тоже попросили жители Малой Малышевки. Запланировано сделать вокруг ДК пешеходную зону и Центральную площадь. Предложение внесено в народную программу партии, и люди уверены, что оно будет выполнено.

Напомним, что за последние три года в Самарской области модернизировали 14 сельских ДК, открыли 12 модельных библиотек, восемь виртуальных залов и четыре кинозала. Президент РФ Владимир Путин предложил дополнительно направить 24 млрд руб. на обновление Домов культуры, библиотек и музеев в селах и малых городах, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"