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В Кремле прокомментировал обращение Байдена к россиянам

16 февраля 2022 16:35
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Россиянам было бы приятнее слышать в свой адрес обращение президента США без угроз, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обращение американского президента Джо Байдена в адрес российского народа с заверениями, что США не считают россиян своими врагами, импонировало бы больше, если бы не сопровождалось постоянными угрозами, передает ТАСС.

"Наверное, в этом нет ничего предосудительного, и, наверное, можно приветствовать, что президент Соединенных Штатов Америки, одной из крупнейших стран мира, одного из мощнейших государств, действительно думает о российском народе. Это, наверное, должно нам импонировать", - сказал Песков журналистам в среду, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать адресованные россиянам слова Байдена.

"Если бы мы слышали обращение без угроз, то, наверное, российскому народу это гораздо больше бы импонировало", - добавил он.

Как отметил Песков, угрозы санкций и некой реакции со стороны США в адрес России в случае якобы вторжения на Украину уже надоели. "Конечно, мы бы предпочли не слушать разные угрозы о том, что с нами будет, если мы чего-то там совершим, что не собираемся совершать. Эти угрозы, повторяемые как мантра на ежедневной основе, честно говоря, уже изрядно надоели", - сказал представитель Кремля.

Песков заявил, что было бы очень здорово, если бы Байден выступил с призывом в адрес украинского народа больше никогда не стрелять друг в друга.

"Кроме того, конечно, еще больше бы это обращение импонировало, если бы президент Соединенных Штатов обратился бы к украинскому народу и призвал бы украинский народ не стрелять друг в друга никогда. Вот это было бы очень здорово", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС.

Песков добавил, что президент Владимир Путин не будет делать ответного обращения.

 

Фото:  Марина Лысцева/ТАСС

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