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В Кремле объяснили, почему переговорщиком по Украине выбрали Мединского

28 февраля 2022 18:13
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Помощник президента России имеет определенные деловые качества и глубочайшую экспертизу, отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Помощник президента РФ Владимир Мединский представляет Москву на переговорах с Киевом, так как обладает определенными деловыми качествами и глубочайшей экспертизой. Он также занимает "достаточно говорящую" должность и является представителем очень высокого уровня, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в понедельник, передает ТАСС.

"Мединский имеет определенные деловые качества, он имеет глубочайшую экспертизу. Это представитель очень высокого уровня. Это помощник президента. Вот все, что необходимо для проведения переговоров и чем в первую очередь руководствовался президент", - указал он, отвечая на вопрос о выборе кандидатуры.

Представитель Кремля вновь обратил внимание, что Мединский является помощником главы государства. "Это в целом достаточно говорящая должность", - заметил он.

В ответ на реплику о том, что ранее связанные с Украиной вопросы курировал замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, Песков пояснил: "Дмитрий Николаевич продолжит заниматься вопросами социального, гуманитарного и иного развития республик Донбасса".

В воскресенье с украинской стороной была достигнута договоренность о проведении встречи в Гомельской области Белоруссии. Российскую делегацию на переговорах возглавляет Мединский.

 

Фото:   Александр Кряжев/POOL/ТАСС

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