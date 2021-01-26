В Кремле не будут разглашать имена владельцев "дворца" в Геленджике

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не имеют права и не будут разглашать имена владельцев дворца в Геленджике, поскольку это некорректно, передает РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм Алексея Навального про "дворец" в Геленджике, так как у него нет времени, но пролистал видеоподборки, которые ему принесли помощники. Он отметил, что ничего из собственности из "расследования" Навального не принадлежит и не принадлежало ни ему, ни его родственникам.

"Согласитесь, что, наверное, Кремль не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев. И мы не собираемся этого делать, это просто был бы некорректно", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, кому принадлежит этот объект.

Пресс-секретарь президента также опроверг ремарку представителей СМИ о том, что в расследовании Навального якобы не утверждается, что президент или его родственники являются собственниками объекта юридически: "Не соглашусь с вами, в этом расследовании утверждается, что это "дворец Путина" и что он строился для Путина".

"И Путин однозначно ответил на этот вопрос. Мало того, он сказал, что ни он, ни его родственники не имеют и не имели никакого отношения, тем более отношения собственности к этому объекту", - напомнил Песков.

Комментируя конкретные обращения от журналистов о том, что над объектом находится зона, в пределах которой нельзя летать, пресс-секретарь президента отметил, что "этих журналистов переадресовали в ФСО".

"Они же говорят: "Почему охраняется ФСО?". Вот, мы переадресовали в ФСО. И почему там нельзя летать, почему бесполетная зона, мы это переадресовали в ФСБ. <...> Это именно те ведомства, которые и должны отвечать на эти вопросы, потому что это вопросы, которые в их компетенции", - уточнил Песков.

Фото: ТАСС