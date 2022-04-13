В «космической столице» отметили Всемирный день авиации и космонавтики

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По традиции в этот день самарские единороссы поздравили тружеников авиационной и космической промышленности и ветеранов ракетно-космического комплекса.

12 апреля в самарском Дворце спорта состоялся концерт-митинг в честь Дня космонавтики. Его посвятили людям, которые работают в сфере ракетостроения, а таких в Самарской области десятки тысяч.

Ветеранов ракетно-космического комплекса и тружеников авиационной и космической промышленности с праздником поздравил губернатор Дмитрий Азаров, секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия».

«Наш регион многие десятилетия работает для того, чтобы современная ракетно-космическая отрасль соответствовала той высоте, которую задали для нас первопроходцы космоса. Сегодня все промышленные предприятия области продолжают работу, ни один научный проект не остановлен, более того, предприятия проходят модернизацию, открываются новые производственные линии», - отметил глава региона.

«Славная история нашего региона, который по праву считается космической столицей России, продолжается. Ведущие предприятия уверенно выполняют все задачи, которые ставит Родина. У нас больше трех десятков тысяч людей трудятся на наш российский космос, на космос мирный, в интересах людей. Но если надо, именно вашими руками, вашими идеями формируется космический щит, защищающий нашу Родину», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Ко Дню космонавтики лучшие авиакосмические предприятия и работники получили высокие награды. Распоряжением Президента РФ благодарность главы государства была объявлена коллективу сызранского АО "Тяжмаш", участвовавшего в строительстве космодрома Восточный.

Руководитель АО «Тяжмаш», депутат Госдумы Андрей Трифонов (фракция «Единая Россия») тоже поздравил жителей Самарской области с Днем космонавтики. Парламентарий отметил, что в этот день мы вспоминаем успехи наших предшественников - людей, причастных к тому знаменательному пуску, и гордимся нынешними победами.

«Этот праздник - символ могущества России, по праву завоевавшей статус выдающейся космической державы. Вдвойне он знаменателен для Самарской области - центра ракетостроения и научно-производственных космических технологий. Множество предприятий, коллективов, династий трудятся над созданием уникального оборудования, чтобы наши спутники исследовали безвоздушные просторы, а наши космонавты открывали новые звездные горизонты», - отметил парламентарий.

Во время митинга -концерта к сотрудникам предприятий космической отрасли, молодежным и общественным организациям региона, присутствующим в 0зале Ледового Дворца спорта», обратилась со словами поздравления самый молодой депутат регионального парламента – Ирина Долгополова: «Во Всемирный день авиации и космонавтики хочу пожелать чистого и ясного неба, космических просторов счастья и вдохновения. Пусть звезды указывают верный путь к успеху, пусть каждый день радует новыми открытиями, крутыми взлетами к облакам сокровенных мечтаний души и сердца!».

Со Всемирным Днём авиации и космонавтики поздравил всех жителей региона председатель Самарской Губернской Думы, академик РАН Геннадий Котельников («Единая Россия»).

«Мы гордимся, что именно наш город стал космической верфью России. Все знаковые достижения в освоении космоса неразрывно связаны с Куйбышевым, с Самарой. Здесь были созданы первые космические корабли «Восток» и «Восход». Здесь были построены первые две ступени ракеты, на которой Юрий Гагарин полетел в космос.

Самарская область на протяжении многих лет остаётся крупнейшим центром ракетостроения. И можно с уверенностью сказать, что Самара всегда будет космической столицей, потому что у нас есть талантливые, трудолюбивые, ответственные люди, у нас есть мощный ракетно-космический комплекс, есть огромный потенциал для его развития», - уверен спикер регионального парламента.

По традиции в этот день первые лица области и города поздравили коллектив ракетно-космического центра «Прогресс» (РКЦ «Прогресс»). Руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской губернской думе Александр Живайкин лично поздравил ветеранов ракетно-космической отрасли – тружеников РКЦ «Прогресс» и «ОДК-Кузнецов».

Перед началом торжеств были возложены цветы к мемориальной доске легендарного конструктора ракетно-космической техники Дмитрия Козлова, руководившего Центральным специализированным конструкторским бюро (ЦСКБ) в Куйбышеве-Самаре на протяжении 45 лет.

Отметим, что на этом праздничные мероприятия, посвященные дню космонавтики, не закончатся. Для учащихся школ пройдут в онлайн-режиме тематические лектории "Время первых" с участием космонавтов, ветеранов и сотрудников ведущих предприятий космической отрасли, состоятся открытые уроки с посещением ПАО "ОДК-Кузнецов" и РКЦ «Прогресс».

16 апреля на площадке музея «Самара Космическая» пройдет выставка ретроавтомобилей эпохи полёта первого человека в космос. Самарские депутаты-единороссы, курирующие пункты временного размещения, организуют экскурсии для детей вынужденных переселенцев из Донбасса и Мариуполя с посещением космического музея и выставки.

17 апреля состоится традиционный Самарский легкоатлетический забег, посвящённый Дню космонавтики. Трасса пройдёт вдоль главной достопримечательности Самары - реки Волги и откроет беговой сезон.