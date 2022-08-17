В Кошкинском районе проверили готовность школ к началу нового учебного года

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Готовность – 100%. Школа села Орловка прошла приемку перед новым учебным годом. От цветника под окнами глаз не оторвать, в некоторых классах обновили стены. По мере сил и возможностей порядок в школе поддерживают все – родители, педагоги, сами ученики.

Гордость орловской школы - центр «Точка роста», открытый здесь в прошлом году. Ученица 9 класса Софья Гарасева рассказала, что лабораторное оборудование по химии, биологии, физике, и робототехнике позволило сделать уроки интереснее, а опыты во внеурочной деятельности все ученики Орловской школы готовы проводить с утра до ночи.

Но само здание школы, построенное в 1970 году, нуждается в капремонте. Об этом мечтают и педагоги, и родители школьников, и почти 200 учащихся сельской школы. Программа капитального ремонта школ реализуется совместно с партией "Единая Россия" и Минпросвещения. На эту же программу возлагает надежды и директор школы села Орловка Равшания Закиева. Заявка уже подготовлена.

Еще одна школа Кошкинского района надеется попасть в программу капремонта школ. Школе села Надеждино более 45 лет, а капитального ремонта в образовательной организации не было ни разу. Старые деревянные окна и полы, обветшалый спортивный зал, устаревшая школьная мебель – все требует обновления. Только два кабинета разительно отличаются от остальных помещений в школе – это компьютерный класс, оборудованный современными ноутбуками, и кабинет технологии, они отремонтированы в 2021 году.

Директор школы Александр Романов надеется, что школа будет включена в программу капремонта образовательных учреждений Самарской области. Более сотни учащихся Надеждинской школы смогут получить образование в достойных условиях. Заявка на капремонт школы уже подготовлена.

Напомним, в этом году в Самарской области капремонт будет завершен в 22 школах. Создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет Президент Владимир Путин поручил на съезде "Единой России". Её реализацию закрепили в Народной программе партии, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"