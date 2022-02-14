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В Киеве заявили об отсутствии предпосылок для вторжения России на Украину   

14 февраля 2022 22:00
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" Мы это не предусматриваем, мы этого не видим".

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в понедельник, 14 февраля, заявил, что сейчас нет предпосылок для полномасштабного вторжения РФ на украинскую территорию, передают "Известия".

«Мы понимаем те риски, которые есть на территории нашей страны, но ситуация находится абсолютно под контролем. Более того, мы на сегодняшний день не видим, что широкомасштабное наступление РФ может происходить то ли 16-го, то ли 17-го числа [февраля]. Мы это не предусматриваем, мы этого не видим», — заявил Данилов журналистам по итогам встречи с представителями Верховной рады.

Он добавил, что закрытие воздушного пространства страны и аэропортов не стоит на повестке дня.

«Эти глупости <…> по перекрытию нашего воздушного пространства, по закрытию каких-то морских портов не соответствуют действительности. Ситуация находится, еще раз, абсолютно на контроле <...> Мы небо наше не закрываем», — заключил Данилов.

 

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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