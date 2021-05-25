Я нашел ошибку
Главные новости:
Поездку в лагерь нужно оплатить только картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности платежной системы.
В программу детского туристического кешбэка включились десять лагерей губернии
Пройдут авторские экскурсии известного самарского каллиграфа, основателя собственной школы, Николая Воронина.
В Детской картинной галерее пройдет «Вечер каллиграфии»
По состоянию на сегодня посеяно более 1,506 млн га яровых культур, что составляет 98% от плана.
Николай Абашин: "Планируем, что посевная кампания завершится на текущей неделе, предположительно 28 мая"
Без дополнительной регистрации в Центре содействия мобильности и предъявления подтверждающих инвалидность документов.
С 24 мая инвалиды могут приобретать билеты на специализированные места в поездах онлайн
Законопроект призван обеспечить равные условия исполнения законодательства для российских и зарубежных игроков отечественного цифрового рынка.
В Госдуму внесён законопроект о введении иностранных ИТ-компаний в правовое поле России
Впервые с начала пандемии в отрасли не зафиксировано статистически значимого падения.
СберИндекс: общепит полностью восстановился после пандемии
Ускорить создание своего маркетплейса поручил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
В Самаре создают кооперационный агрегатор товаров и услуг 
Таким образом, по проекту «Региональная местная дорожная сеть» в 2021 году работы будут выполняться на объектах протяженностью 335 км.
В список на дорожный ремонт 2021 года в регионе добавили 3 новых объекта
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.4
-0.13
EUR 89.95
0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре рядом со стадионом "Солидарность Арена" состоится полумарафон «ЗаБег.РФ»
Самарский зоопарк отмечает Всемирный день черепахи
Игорь Паньшин принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию академика Андрея Сахарова 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

В Госдуму внесён законопроект о введении иностранных ИТ-компаний в правовое поле России

25 мая 2021 18:35
78
Законопроект призван обеспечить равные условия исполнения законодательства для российских и зарубежных игроков отечественного цифрового рынка.

В Госдуму внесён законопроект о «приземлении» иностранных ИТ-компаний в российской юрисдикции. В соответствии с ним владельцы информационных ресурсов, суточная аудитория которых составляет более 500 тысяч российских пользователей, должны будут создать в России филиалы, открыть представительства или учредить российские юридические лица. 

Из законодательной инициативы следует, что официальные представительства должны будут в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними на территории РФ.  

Регистрация иностранных интернет-платформ в качестве "субъектов в российском правовом поле" позволит вести с ними диалог о фактах цензуры в отношении СМИ РФ по российским правилам. Законопроект призван обеспечить равные условия исполнения законодательства для российских и зарубежных игроков отечественного цифрового рынка.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн рассказал, что крупные зарубежные IT-компании для полноценной работы в России должны будут выполнить два условия – открыть в стране представительство и создать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, через который будет идти общение между государством и компанией, - передает ТАСС.

Новую законодательную инициативу прокомментировал руководитель Проектного офиса цифрового развития Самарской области Дмитрий Камынин. Он считает проект «приземления» закономерным продолжением последовательных действий Российской Федерации по защите конкурентных преимуществ отечественных компаний и пользователей, работающих с "цифровым" контентом. 

«По сути, это аналог импортозамещения только в другой, "виртуальной", плоскости. Контент, который генерируется для соцсетей и для интернет-медиа, должен обладать таким же статусом на территории РФ, как и любой другой товар или услуга, потому что производство, хранение и размещения контента – это тоже услуга, в которой цифровой контент выступает в качестве товара. – поясняет Дмитрий Камынин. - Не менее важны и права пользователей. Представьте себе, что вы приобрели автомобиль, произведенный в Германии, он принадлежит вам. И немецкий производитель не вправе забрать или уничтожить ваш автомобиль по своему желанию, или в соответствии со своими собственными правилами. Точно так же если контент предназначен для территории России, то он должен быть под защитой российского законодательства. 

Более того, мне кажется, что логичным продолжением этого может стать и перемещение операций по хранению и обработке генерируемого контента на территорию нашей страны. Цифровых копий контента может быть сколько угодно, и храниться они могут, где угодно, но одна из них - та которая будет использоваться для правового анализа - должна находиться на территории нашей страны служа эталоном, при возможных спорах, как по авторским правам, так и при определении законности самого контента».

Выстраивание правовых отношений с транснациональными ИТ-корпорациями по вопросам защиты конкуренции, персональных данных пользователей и блокировки деструктивного контента – не уникальная задача. Большинство стран мира сталкивается с теми же сложностями, бигтех предпочитает «играть» с чужого поля - находиться вне юрисдикции тех государств, где работает и получает прибыль, не имея на их территории полноценных локальных представительств. Это значительно затрудняет возможность диалога с его представителями. 

Адвокат Сергей Мирзоян, комментируя законопроект, отмечает, что идея «приземления» иностранных IT компаний на территории России не нова.

«В настоящее время, подобные компании фактически оказывают населению нашей страны услуги, причём в массовом количестве, но при этом недосягаемы для потребителя в случае появления повода для привлечения к той или иной ответственности. Это несправедливо! Национальные власти и законодатели должны создать условия для равноправного существования всех участников рынка вне зависимости от места прописки головного офиса, - подчеркивает Сергей Мирзоян. -  В процессуальном законодательствовал России конечно же есть механизмы привлечения иностранных компаний к ответственности либо к судебному разбирательству на территории России, но ни под один критерий подсудности известные технологические компании типа Facebook, Instagram  и прочие не подпадают. Складывается парадоксальная ситуация! Законопроект призван покончить с нахождением ряда иностранных компаний вне правового поля».

 

Теги: законопроект о введении иностранных ИТ-компаний в правовое поле России

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
И мониторинга популяции животных без владельцев.
17 мая 2021, 23:26
Путин поручил правительству подготовить законопроект о ведении учета домашних животных
И мониторинга популяции животных без владельцев. Политика
808
В центре внимания
Такую задачу Дмитрий Азаров поставил на оперативном совещании с членами кабинета министров, главами муниципалитетов и ведомств.
25 мая 2021  15:59
Дмитрий Азаров: "Максимальной мобилизации требую по вопросам контроля в сложный пожароопасный период"
Политика
173
Главы региональных министерств и ведомств представили предложения по реализации Послания Губернатора Самарской области.
25 мая 2021  14:29
На совещании облправительства обсудили, что необходимо сделать для выполнения поставленных главой региона задач
Политика
173
Названы районы с новыми случаями коронавируса в Самарской области
25 мая 2021  14:01
Названы районы с новыми случаями коронавируса в Самарской области
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
271
В Самаре перекроют дублер ул. Ново-Садовой от ул Гастелло до ул. Советской Армии
25 мая 2021  13:29
В Самаре перекроют дублер ул. Ново-Садовой от ул Гастелло до ул. Советской Армии
Транспорт
192
Центр управления регионом в Самарской области отмечает полгода своей работы
25 мая 2021  11:45
Центр управления регионом в Самарской области отмечает полгода своей работы
Общество
228
Весь список