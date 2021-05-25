В Госдуму внесён законопроект о введении иностранных ИТ-компаний в правовое поле России

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В Госдуму внесён законопроект о «приземлении» иностранных ИТ-компаний в российской юрисдикции. В соответствии с ним владельцы информационных ресурсов, суточная аудитория которых составляет более 500 тысяч российских пользователей, должны будут создать в России филиалы, открыть представительства или учредить российские юридические лица.

Из законодательной инициативы следует, что официальные представительства должны будут в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними на территории РФ.

Регистрация иностранных интернет-платформ в качестве "субъектов в российском правовом поле" позволит вести с ними диалог о фактах цензуры в отношении СМИ РФ по российским правилам. Законопроект призван обеспечить равные условия исполнения законодательства для российских и зарубежных игроков отечественного цифрового рынка.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн рассказал, что крупные зарубежные IT-компании для полноценной работы в России должны будут выполнить два условия – открыть в стране представительство и создать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, через который будет идти общение между государством и компанией, - передает ТАСС.

Новую законодательную инициативу прокомментировал руководитель Проектного офиса цифрового развития Самарской области Дмитрий Камынин. Он считает проект «приземления» закономерным продолжением последовательных действий Российской Федерации по защите конкурентных преимуществ отечественных компаний и пользователей, работающих с "цифровым" контентом.

«По сути, это аналог импортозамещения только в другой, "виртуальной", плоскости. Контент, который генерируется для соцсетей и для интернет-медиа, должен обладать таким же статусом на территории РФ, как и любой другой товар или услуга, потому что производство, хранение и размещения контента – это тоже услуга, в которой цифровой контент выступает в качестве товара. – поясняет Дмитрий Камынин. - Не менее важны и права пользователей. Представьте себе, что вы приобрели автомобиль, произведенный в Германии, он принадлежит вам. И немецкий производитель не вправе забрать или уничтожить ваш автомобиль по своему желанию, или в соответствии со своими собственными правилами. Точно так же если контент предназначен для территории России, то он должен быть под защитой российского законодательства.

Более того, мне кажется, что логичным продолжением этого может стать и перемещение операций по хранению и обработке генерируемого контента на территорию нашей страны. Цифровых копий контента может быть сколько угодно, и храниться они могут, где угодно, но одна из них - та которая будет использоваться для правового анализа - должна находиться на территории нашей страны служа эталоном, при возможных спорах, как по авторским правам, так и при определении законности самого контента».

Выстраивание правовых отношений с транснациональными ИТ-корпорациями по вопросам защиты конкуренции, персональных данных пользователей и блокировки деструктивного контента – не уникальная задача. Большинство стран мира сталкивается с теми же сложностями, бигтех предпочитает «играть» с чужого поля - находиться вне юрисдикции тех государств, где работает и получает прибыль, не имея на их территории полноценных локальных представительств. Это значительно затрудняет возможность диалога с его представителями.

Адвокат Сергей Мирзоян, комментируя законопроект, отмечает, что идея «приземления» иностранных IT компаний на территории России не нова.

«В настоящее время, подобные компании фактически оказывают населению нашей страны услуги, причём в массовом количестве, но при этом недосягаемы для потребителя в случае появления повода для привлечения к той или иной ответственности. Это несправедливо! Национальные власти и законодатели должны создать условия для равноправного существования всех участников рынка вне зависимости от места прописки головного офиса, - подчеркивает Сергей Мирзоян. - В процессуальном законодательствовал России конечно же есть механизмы привлечения иностранных компаний к ответственности либо к судебному разбирательству на территории России, но ни под один критерий подсудности известные технологические компании типа Facebook, Instagram и прочие не подпадают. Складывается парадоксальная ситуация! Законопроект призван покончить с нахождением ряда иностранных компаний вне правового поля».