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Изменения предлагаются в закон "Об ответственном обращении с животными" и другие законодательные акты.
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В Госдуму внесен законопроект, запрещающий посещения кафе и магазинов гражданами с животными

12 апреля 2021 23:27
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Изменения предлагаются в закон "Об ответственном обращении с животными" и другие законодательные акты.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается наделить правительство России полномочиями по установлению требований к посещению кафе и магазинов граждан с животными, документ опубликован в понедельник в электронной базе нижней палаты парламента, передает РИА Новости.

Изменения предлагаются в закон "Об ответственном обращении с животными" и другие законодательные акты.

"На практике сложилась ситуация, при которой граждане, имеющие при себе собак мелких пород, не расстаются с ними при посещении не только кафе, ресторанов и иных предприятий общественного питания, но и продуктовых магазинов, супермаркетов и гипермаркетов", — отмечают авторы проекта. Это, по их мнению, приводит к "загрязнению тележек и корзинок продуктами жизнедеятельности животных, их шерстью, мехом и прочим", что, в свою очередь, создает конфликтные ситуации.

"С учетом изложенного предлагается наделить правительство Российской Федерации полномочием по урегулированию указанных вопросов в целях упорядочения общественных отношений в соответствующей сфере", — говорится в пояснительной записке. Речь идет об установлении требований "к посещению гражданами, имеющими при себе животных, организаций, оказывающих услуги общественного питания и организаций, осуществляющих торговлю продовольственными товарами".

 

Фото:   pixabay

 

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