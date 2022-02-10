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В Госдуму внесен законопроект, обязывающий госорганы вести страницы в соцсетях

10 февраля 2022 10:05
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В Госдуму внесен законопроект, обязывающий госорганы вести страницы в соцсетях

Эта инициатива объясняется тем, что интернет является более удобным инструментом для общения граждан и власти.

Госдума рассмотрит законопроект, в соответствии с которым органы власти должны будут обзавестись аккаунтами в социальных сетях для взаимодействия с гражданами и размещения информации о своей деятельности. Соответствующий документ появился в базе данных нижней палаты парламента.

Проект предполагает внесение поправок в статью 2 закона «Об информации», согласно которым, органы власти, организации, подведомственные госорганам и органы местного самоуправления должны будут вести страницы в соцсетях.

Согласно инициативе, указанные органы власти станут размещать на своих страницах в сети актуальную информацию, в том числе, адреса, контактные данные, сведения об опросах, которые они провели, и прочих мероприятиях, касающихся мониторинга мнения граждан, а также тексты и видеозаписи официальных выступлений представителей данных структур и их заявлений.

Как показывает практика, сейчас одного сайта часто бывает недостаточно. В пояснительной записке говорится, что россияне привыкли коммуницировать через соцсети, и это более удобный для них способ взаимодействия с властью. Также там указано, что парламентарии предлагают дать Минцифры поручение создать на базе Госуслуг систему, позволяющую управлять аккаунтами в соцсетях, публиковать посты и редактировать информацию.

Автором инициативы является представитель «Единой России» Александр Хинштейн, возглавляющий комитет по информационной политике. Как полагает парламентарий, данное нововведение позволило бы упростить коммуникацию между гражданами и государством на всех уровнях. Он уточнил, что на данный момент в российском сегменте соцсетей насчитывается 55 миллионов государственных пабликов, сообщает "Версия".

 

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