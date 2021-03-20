В Госдуме термин «холодная война», который использовал Аваков, назвали неуместным

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Термин «холодная война», который использовал глава МВД Украины Арсен Аваков, неуместен. Такое мнение 20 марта высказал депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя заявление украинского министра о возможности начала новой холодной войны между Россией и Западом, передают "Известия".

Бальбек отметил, что Аваков мог сделать такое заявление, чтобы показать себя в качестве стратега перед гражданами Украины.

«Мы наблюдаем оскорбительные заявления американских элит, но, думаю, это лишь вопрос воспитания отдельных людей. Так что насчет холодной войны господин Аваков погорячился», — цитирует RT слова депутата.

Бальбек отметил, что Россия готова к диалогу с Соединенными Штатами, но пока с американской стороны нет ответных шагов.

Ране в этот день Аваков заявил, что после слов президента США Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина между странами может начаться холодная война.

Фото: "Известия"/Алексей Майшев