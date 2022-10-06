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В Госдуме предложили забирать брошенные на границе автомобили

6 октября 2022 09:16
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В Госдуме предложили забирать брошенные на границе автомобили

Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов заявил, что необходимо изменить законодательство и внести в него изменения, которые позволят изымать автомобили у граждан, покинувших Россию и оставивших транспортные средства на границе страны. Его слова приводит РИА Новости.

Морозов призвал изымать брошенные автомобили россиян, уехавших за границу, по истечении определенного срока. Он предложил разработать эту меру правительству России.

Парламентарий отметил, что собственнику машину следует предъявить свои права на нее лично. Именно эта деталь позволит реализовать инициативу, предложенную Морозовым.

«Можно также указать, что собственник брошенного транспорта должен лично предъявить на него свои права. Это как раз и позволит изымать брошенные транспортные средства», — заключил он.

Свой способ использования брошенных на границе машин ранее предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он призвал передать автомобили семьям участников спецоперации на Украине и отметил правильность этого решения.

Московский адвокат, кандидат юридических наук Александр Карабанов объяснил, что для обеспечения работ в тылу государственные власти обладают правом изымать не только автомобили, но и другое необходимое имущество. К нему относится все что угодно: «квартиры, авто, акции, вертолеты, целые здания и так далее». Адвокат допустил, что инициативу Володина могут поддержать.

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