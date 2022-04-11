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В Госдуме предложили ограничить выезд госслужащих за рубеж

11 апреля 2022 10:25
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В Госдуме предложили ограничить выезд госслужащих за рубеж

Госслужащие в нынешних условиях не должны покидать Россию, если их поездки не касаются государственных задач, сегодня им следует заниматься внутренними проблемами, заявил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев.

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что главу Счетной палаты Алексея Кудрина видели в отеле на израильском курорте. После он подтвердил, что находится в Тель-Авиве на выходных, и заверил, что скоро вернется в Россию выступить с докладом в Совете Федерации.

Хамзаев отметил, что отъезды политиков за рубеж порождают слухи и домыслы вокруг таких инфоповодов. Он напомнил, что депутаты от "Единой России" обязаны уведомлять руководство партии при выезде за границу, и предложил распространить этот опыт на госслужащих.

"Считаю, что в этот ответственный период никто не должен осуществлять даже "самые запланированные" поездки, если это не касается государственных задач. Никогда не думал, что это требует дополнительного разъяснения. Государственные служащие сегодня должны быть со своим народом, заниматься внутренними вопросами", — подчеркнул политик.

Парламентарий считает необходимым руководителям госорганов — правительства, Госдумы, Совфеда и региональных правительств — утвердить на уровне внутренних регламентов "согласование и порядок выезда из России своим сотрудникам".

"Для предотвращения "новостей" о том, что кто-то тайно выехал за границу, и последующего бурного обсуждения, предлагаю своевременно уведомлять руководство страны с кратким анонсом о предстоящей поездке. Тогда мы сможем избежать распространение фейков и смуты", — отметил он.

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