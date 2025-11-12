В Госдуме объяснили отказ повышать оклады солдатам-срочникам

203

Поднимать зарплаты военнослужащим по призыву в условиях СВО неправильно, поскольку у российской армии есть более неотложные нужды, заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета ГД по обороне Алексей Журавлев. Сейчас срочники получают оклад размером 2758 руб.



«В условиях СВО лучше штурмовикам платить больше. А солдаты-срочники находятся на полном государственном обеспечении — от завтраков, обедов и ужинов до полного обмундирования. Это не работа, за которую следует начислять зарплату, а выполнение долга перед родиной», — считает депутат.



Он добавил, что поднимать вопрос денежного довольствия на срочке — несвоевременно.



«Это точно не та статья бюджета, на увеличении которой нужно сейчас непременно сосредоточиться — у нашей армии есть и гораздо более неотложные нужды», — подытожил Журавлев.



Ранее Михаил Делягин предложил поднять оклады срочникам в три раза — с 2758 до 7500 руб. Сегодня он сообщил, что в комитете Госдумы по обороне выступили против его инициативы.