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В самарском регионе - заключительный день голосования на выборах главы государства.
В год Семьи - всей семьёй на выборы
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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

В год Семьи - всей семьёй на выборы

17 марта 2024 16:19
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В самарском регионе - заключительный день голосования на выборах главы государства.

Приходить на избирательный участок всей семьёй для многих людей старшего возраста - хорошая и давняя традиция. Например, для депутата Самарской губернской думы, координатора партийного проекта «Крепкая семья» в Самарской области Марины Сидухиной.

«Раннее утро, родители уже практически готовы, я быстро одеваюсь, заплетаю косы и радостно присоединяюсь к своим родителям. Почему-то такая картинка всплыла в моей памяти сегодня утром.

Да, это был всегда главный день в жизни всех семей -выборы! Вот и сегодня вместе с мамочкой мы пришли на избирательные участки.

И я - уже взрослая дочь, с полной ответственностью за свой выбор могу сказать: голосую за сильную Россию, голосую за будущее детей и надёжную защиту своих родителей!», - поделилась эмоциями координатор самого «семейного» проекта «Единой России».

В Самарской области проживает около 24 тысяч многодетных семей. Для многих из них голосование - тоже семейная традиция, говорит Марина Сидухина.

В Безенчукском районе многодетная семья Трифоновых по доброй семейной традиции пришла на избирательный участок в полном составе. Родители на своём примере показывают младшему поколению, что такое патриотизм и гражданское общество, объясняя младшим почему  и зачем нужно идти на выборы.

«Нас 10 человек, сегодня голосует ровно половина - пятеро совершеннолетних», - рассказали представители многодетной семьи Осыдченко из Жигулевска.  проголосовало только половина, потому что отдала свой голос во второй день выборов Президента РФ.

На избирательный участок пришли полным составом семьи Захарьяш из Сызрани, где сегодня воспитываются 10 детей,  семья Богдановых из Кинель-Черкасс - полуфиналисты Всероссийского конкурса «Это у нас семейное».

Депутат «Единой России» тольяттинской городской думы Айдын Камбаров тоже пришёл избирательный участок вместе с семьёй.

«Прийти на избирательный участок и отдать свой голос — это не просто право, но и долг каждого гражданина перед страной и перед собой. Голос каждого из нас имеет огромное значение и должен быть услышан», - уверен депутат-единоросс из Тольятти.

Некоторые молодые семьи Самарской области решили завести собственную традицию: сразу после  ЗАГСА  идут голосовать на выборах Президента РФ. 

«2024 год был объявлен Годом семьи. Скоро будет запуск нового национального проекта «Семья». Поддержка есть на каждом этапе – от рождения ребёнка до начала его взрослой самостоятельной жизни.  Более 150 тысяч семей Самарской области, среди которых есть и многодетные, и приёмные семьи, получают социальную помощь от государства. Всего в регионе действуют 25 мер господдержки семей с детьми - это различные выплаты, пособия и компенсации. Все начинается с семьи, и в каждой мечте есть частица семьи, самого главного, для чего мы живём», - уверена координатор проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» в Самарской области Марина Сидухина, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

 

 

 

Теги: Единая Россия Самара

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