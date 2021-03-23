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В ГД внесли законопроект о лишении свободы за применение насилия или угроз коллекторами

23 марта 2021 23:59
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Согласно документу, если преступление было совершено группой лиц, то срок лишения свободы может составить до 12 лет.

Группа депутатов Госдумы внесла в нижнюю палату законопроект о лишении свободы на срок до 12 лет за применение насилия или угроз в рамках осуществления коллекторской деятельности. Текст размещен в думской электронной базе, передает ТАСС.

Уголовный кодекс РФ предложено дополнить новой статьей 172.4 "Незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц".

Документом предусмотрено наказание за совершение действий, направленных на возврат просроченной задолженности граждан, сопряженных с применением насилия или угрозой его применения, уничтожением или повреждением имущества, угрозой таких уничтожений или повреждений, либо распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство физического лица. Согласно законопроекту, это будет наказываться штрафом в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет с возможным лишением права занимать определенные должности в течение трех лет.

Если преступление было совершено группой лиц, то срок лишения свободы может составить до 12 лет. На законопроект получен положительный отзыв правительства.

 

Фото:    Антон Новодережкин/ТАСС

 

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