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В ГД одобрили проект о наказании за публичные призывы против безопасности

6 июня 2022 23:14
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Комитет ГД одобрил проект о семи годах колонии за публичные призывы против безопасности.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в понедельник рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за призывы к действиям против безопасности России, пишет РИА Новости.

▪️ вводится уголовная статья 280.4 "Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства": штраф от 100 тыс до 500 тыс рублей или от 2 до 4 лет колонии, а группой или с угрозой насилия - от 5 до 7 лет колонии со штрафом от 500 тыс до 2,5 млн рублей

▪️ участие россиян в военных действиях против интересов России за рубежом будет наказываться лишением свободы сроком до 20 лет со штрафом до 500 тыс рублей

▪️ переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий будет считаться госизменой (от 12 до 20 лет колонии со штрафом до 500 тыс рублей)

▪️ конфиденциальное сотрудничество россиян с иностранными спецслужбами, международными или зарубежными организациями будет наказываться лишением свободы на срок до 8 лет и штрафом до 1 млн рублей

Проект был внесен в Госдуму 25 мая группой депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым и председателем комитета палаты по обороне Андреем Картаполовым.

 

Фото:    РИА Новости / Мария Девахина

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