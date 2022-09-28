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В Доме офицеров Самарского гарнизона состоится премьера документального фильма «Донбасс: голоса несломленных людей»

28 сентября 2022 12:59
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в Доме офицеров Самарского гарнизона состоится премьера документального фильма «Донбасс: голоса несломленных людей»

1 октября в Доме офицеров Самарского гарнизона состоится премьера документального фильма «Донбасс: голоса несломленных людей». Этот фильм о повседневной жизни людей Донбасса с 20 по 25 февраля 2022 г.

Один регион, соседние деревни, в них живут члены одной семьи… Вдруг, они оказываются разделёнными. Разделёнными линией фронта. Разделёнными не по своему желанию, а по решению политиков, действующих во благо чужих интересов. Эти политики используют силу и страх, чтобы принудить повиноваться и заставить молчать недовольных.

Убийства, многолетние обстрелы, расчеловечивание и молчание мирового сообщества – элементы террора, с помощью которых в течение 8 лет пытаются сломить людей Донбасса.

Этот фильм о сопротивлении. Подвиге обычных жителей. Старушка, самостоятельно доставшая погибшего сына из подвала. Учителя, работающие в школах под бомбами. Рабочие, с риском для жизни чинящие дома после попаданий бомб… Все эти люди живут, работают и сохраняют в себе человека.

После показа состоится творческая встреча с авторами фильма.

Ждём вас 1 октября в 18:00 в Большом зале Дома офицеров Самарского гарнизона.

ВХОД СВОБОДНЫЙ!

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