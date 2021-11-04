В День народного единства Дмитрий Азаров встретился с волонтерами

152

В четверг, 4 ноября, в День народного единства губернатор Дмитрий Азаров встретился с волонтерами – активистами акций «Мы вместе», «За Волгу», волонтерами-медиками и представителями других добровольческих организаций. Встреча состоялась в региональном волонтерском штабе, который организовали на базе Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества Самарской области и регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы» в самарском Окружном Доме Офицеров.

«Штаб не пустует и в выходные, и в праздничные дни, вижу, что работа идёт. Значит, люди всегда могут быть уверены в том, что к ним придут на помощь. Вам за это огромное спасибо. В День народного единства это особенно символично, - обратился к волонтерам Губернатор. –Все медработники сейчас стоят на передовой войны с незримым врагом, очень опасным и коварным. Они наши профессиональные воинские подразделения. Но есть и народное ополчение – это вы, люди с большим сердцем, с патриотическим настроем, с готовностью прийти на помощь каждому, кто в этой помощи нуждается».

С самого начала пандемии коронавирусной инфекции волонтеры оказывают помощь пожилым и маломобильным гражданам: покупают продукты питания, лекарства, помогают оплачивать услуги ЖКХ онлайн, а также оказывают помощь по дому.

«Сложно было людям и в прошлом году, и сейчас, в период очередной волны коронавируса, находиться на самоизоляции. Понятно, что им нужна помощь и по хозяйству, и продукты принести, но иной раз им просто нужно человеческое общение», - отметил Губернатор.

За первый и второй этапы акции «Мы вместе» волонтерам поступило более 130 тыс. обращений от жителей региона, из которых по 63 тыс. была оказана помощь, а по 67 тыс. проведена консультация. В акции приняло участие более 10 тыс. волонтеров региона, было доставлено более 600 тыс. килограмм продуктов. Больше тысячи волонтеров сейчас работают в регионе.

С 29 октября волонтеров региональной горячей линии подключили к работе по вопросу разблокировки социальных карт. Они собирают данные о прохождении вакцинации, а затем передают эту информацию для дальнейшей обработки в министерство социально-демографической и семейной политики региона.

Также с 1 ноября организована работа волонтеров в 10 павильонах многофункциональных центров Самары. Распределено по два добровольца на дежурство в часы работы МФЦ в зале ожидания. Они консультируют посетителей и помогают распечатывать QR-коды обратившимся гражданам.

Волонтеры-медики привлечены к работе call-центров горячей линии по коронавирусу. Ежедневно обеспечено дежурство на линиях 30 волонтеров-медиков.

2 и 3 ноября, в единые дни вакцинации, волонтеры штаба «Мы вместе» совместно с волонтерами - студентами медицинского колледжа им. Н. Ляпиной помогали посетителям пункта вакцинации, организованного на площадке Самарской областной универсальной научной библиотеки.

«Я очень рад, что благодаря вашему примеру таких людей в Самарской области становится все больше и больше, у нас уже многотысячная армия волонтеров. Спасибо за то, что вы помогаете людям, тратите широту своей души, не говоря уже о времени и ресурсах», - поблагодарил Губернатор.

На встрече с Губернатором волонтеры высказали свои предложения о том, как сделать помощь людям эффективнее. Например, активисты движения «За Волгу» предложили подготовить видеоролик, который научит, как получить QR-код.

«Уверен, что такой ролик будет востребован, - оценил идею Дмитрий Азаров и предложил волонтерам сделать его самим, пообещав помочь с ресурсами и распространением среди населения. - Сделайте его просто и понятно, современно, креативно».

Активист движения «Волонтеры Победы» предложили ввести льготы на проезд для волонтеров, которые посещают людей на дому. Дмитрий Азаров поддержал предложение и поручил проработать этот вопрос.

«Такие квоты в каждой волонтерской организации должны быть. В случае если потребность в услугах волонтерской организации будет возрастать, будем увеличивать лимит», - принял решение Губернатор.

Во время общения Губернатора с волонтерами в штаб поступил телефонный звонок. На горячую линию штаба позвонила женщина, которая сообщила, что сделала вторую прививку от COVID-19 и не знает, где получить QR-код. Волонтеры объяснили ей, как получить код на портале «Госуслуги» или как записаться в ближайший к ее дому МФЦ. После того, как помощь обратившейся была оказана, активисты обсудили с Губернатором, какие ситуации ещё нужно проработать для повышения эффективности оказания помощи людям.

После звонка общение продолжилось. Никита Анучин, руководитель волонтерского центра Самарского государственного технического университета, победитель конкурса «Студент года 2020» и участник конкурса «Студент года 2021» поинтересовался, будет ли возможность проведения финала конкурса и церемонии награждения в традиционном, очном формате, учитывая, что все участники вакцинированы и имеют QR-коды.

«Все, что мы сейчас делаем, - для того, чтобы защитить жизнь и здоровье людей и вернуться к привычной жизни. Время покажет, однако надеюсь, что сможем провести конкурс «Студент года» в очном формате и пригласить людей, которые получили QR-коды. Сможем порадоваться за успехи наших земляков, которые своими делами, талантами, заслуживают тех или иных званий, призов и наград», - ответил на вопрос студента Губернатор.

Также во время обсуждения прозвучал вопрос о возможности проведения Международного форума Волонтеров Победы в декабре.

«Каждый день мы будем анализировать ситуацию в регионе. Как только ситуация стабилизируется, перестанет расти количество заболевших, можно будет это обсуждать. Но сейчас очень непредсказуемая ситуация не только в стране, но и в мире», - прокомментировал вопрос волонтеров Дмитрий Азаров.

В завершение беседы Губернатор затронул вопрос о том, как будет организована работа в регионе после окончания периода нерабочих дней, объявленных Президентом страны: в каком режиме будет работать экономика, система образования, сфера услуг, торговля.

«Мы будем принимать решение исходя из данных о количестве инфицированных, занятых коек, потреблении кислорода и других факторов, в том числе условий в разных отраслевых и возрастных категориях людей. Сейчас мы откладываем решение, чтобы у нас было накоплено больше информации об эффективности нерабочих дней. В течение двух дней мы отмечаем, что количество выздоровевших и выписанных из стационара больше, чем тех, кого мы госпитализируем. Можно ли говорить, что это устойчивая тенденция? Наверное, пока рано. Есть и еще очень важный сигнал: у нас снижается количество людей, которые болеют ОРВИ, ОРЗ. Мы фиксируем это меньше недели. Но нам нужно большее количество дней для анализа ситуации, для принятия решения, которое было бы точным», - сообщил руководитель региона, заявив, что заседание штаба, где будут озвучены решения, намечено на 6 ноября.

На нем будет рассмотрена возможность возобновления работы предприятий сферы услуг, фитнес-центров и торговли для граждан, имеющих QR-коды.