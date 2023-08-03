В Большечерниговском районе отремонтировали фельдшерско-акушерский пункт

«Развитию медицины на селе сегодня уделяется достаточно много внимания на государственном уровне, это заметно. Наш ФАП – тому подтверждение. Очень важно, чтобы первый этап диспансеризации жители могли пройти на месте, не выезжая в районный центр. Камелик – один из самых отдаленных населенный пунктов Большечерниговского района, и поэтому внимание к объектам здравоохранения – приоритетное», – рассказал Алексей Акимов, секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава Большечерниговского района.

Вторая жизнь ФАПа стала возможна благодаря национальному проекту «Здравоохранение» в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», Народной программы партии и активности сельчан. В здании медучреждения заменили крышу, отремонтировали отмостку, зашпаклевали и покрасили стены, поменяли двери, систему отопления. Не остался в стороне коллектив колхоза «Серп и Молот» и его председатель - Анатолий Филатов. На средства сельхозпредприятия подвели внутренние и внешние сети водопровода и канализации.

Открыть долгожданный отремонтированный фельдшерско-акушерский пункт доверили депутату фракции «Единая Россия» Самарской Губернской думы Николаю Панченко, председателю колхоза "Серп и молот" Анатолию Филатову и фельдшеру Светлане Сорокопудовой.

«Большая благодарность всем, кто привёл здание в надлежащее состояние. Светло, комфортно, современный вид, новая мебель, – все это влияет и на качество нашей работы, и на настроение и самочувствие наших пациентов. Пусть каждый сельчанин найдет в этих стенах понимание и доброту, обретёт здоровье на долгие годы, мы стараемся все для этого сделать», – отметила Светлана Петровна.

Теперь в сельском ФАПе есть современные медицинские приборы, а у медработников появилась возможность диагностировать и лечить пациентов на месте. Новое оборудование сокращает время ожидания результатов анализов и обеспечивает более точную диагностику.

Напомним, что в Народной программе «Единой России» часть приоритетных направлений работы объединены в раздел «Здоровье человека», включающий в себя меры по развитию медицинской помощи на селе, телемедицины, укреплению здоровья жителей страны и улучшению условий оказания медицинской помощи.