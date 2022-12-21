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В Алексеевском районе завершён капитальный ремонт сельского дома культуры

21 декабря 2022 17:54
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Творческие коллективы обновлённого ДК готовятся к Новому году.

В здании ДК в посёлке Авангард, который был построен в 1979 году,  полностью отремонтированы кровля, фасад, входная группа, заменены окна и произведена внутренняя отделка здания. Обновлено всё необходимое оборудование для проведения концертов и выставок, приобретена новая мебель. В зале на 262 посадочных места установлены современные световая и звуковая аппаратуры.

В учреждении работают 10 клубов самодеятельного народного творчества различных направлений, в которых занимаются около сотни человек, в том числе дети.

Декоративно-прикладное творчество, вокальные и танцевальные коллективы: «Гармония», «Непоседы» и «Импульс», театральный коллектив  «Смешарики». Есть  клуб по интересам «Росинка» для людей «серебряного возраста» и теннисный клуб «Ракетка».

Кроме этого, в доме культуры работает сельская библиотека, книжный фонд которой составляет свыше 6 тысяч экземпляров.

Сельчане уже планируют новогодние мероприятия в новом зале и проводят репетиции. Теперь здесь есть все необходимое для этого: хорошая акустика, яркие софиты, современное оборудование и удобные кресла для зрителей. Первый концерт прошёл 15 декабря в честь Дня работников сельского хозяйства.

Реконструкцию и капитальный ремонт сельского дома культуры оценила депутат Самарской губернской Думы Юлия Хаджиева.

«Сохранение культурных традиций – одна из основных задач Народной программы  партии «Единая Россия» , сформированной на основании предложений и обращений граждан и затрагивающей, в той или иной степени, все сферы жизни. Работа нашей партии, в том числе, в данном направлении, ведётся по всей стране и наш регион - не исключение», - рассказала парламентарий.

Кроме того, в 2023 году в обновлённом здании Авангардского СДК состоится модернизация Авангардской сельской библиотеки. Эту инициативу жители села тоже внесли  в Народную программу партии, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

Теги: Единая Россия

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