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Увольнения не заслуживает: в Совфеде оценили ситуацию с нецензурной репликой министра культуры Крыма 

12 марта 2021 20:07
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Профессионализм чиновницы говорит в ее пользу.

Использование нецензурных выражений на совещании не красит министра культуры Крыма, однако увольнения она не заслуживает, профессионализм чиновницы говорит в ее пользу, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Министр культуры Крыма ранее в четверг прервала правительственное совещание по видеосвязи нецензурным выражением. Глава Крыма Сергей Аксенов сделал Новосельской замечание и попросил вице-премьера Михаила Назарова провести служебное расследование.

"Конечно, такие выражения не красят министра. Но все же нецелесообразно говорить о таких суровых мерах, как увольнение. Ее профессионализм, опыт не подлежат сомнению, это должно быть главным", - убеждён Цеков.

 

Фото : пресс-служба Министерства культуры Республики Крым/РИА Новости

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