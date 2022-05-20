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Участники Российской студвесны познакомились с самарскими добровольцами

20 мая 2022 10:49
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участники Российской студвесны познакомились с самарскими добровольцами

Воркшоп по взаимодействию органов власти и волонтерских центров организован Самарским региональным отделением партии «Единая Россия» в рамках XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна».

Море позитива, творчества и энергии. Самарскую область захлестнула Российская студенческая весна. Более 5 тысяч гостей региона ежедневно ждут лучшие концертные площадки города, ежедневные насыщенные программы.

Молодежь губернии основательно подготовилась ко встрече гостей, волонтеры «Единой России» принимают самое активное участие в организации фестиваля. Секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия», глава региона Дмитрий Азаров, что теплота самарских сердец никого не оставит равнодушными и волжане постараются сделать так, чтобы все запомнили этот праздник навсегда.

Фотовыставка стала частью воркшопа о взаимодействии органов власти и волонтерскими организациями в рамках оказания помощи ДНР и ЛНР, который Самарское реготделение «Единой России» проводит в рамках юбилейного фестиваля «Российская студенческая весна».

Участников воркшопа приветствовал глава региона, секретарь реготделения партии Дмитрий Азаров. Он отметил, что самарская молодежь может порадовать гостей «Студвесны» не только своим гостеприимством, талантами и творческими инициативами, но и готова ими делиться со всей страной.

Самарские добровольцы представили гостям фестиваля и волонтерам из других регионов свои успешные практики и наработки.

Воркшоп объединил молодых добровольцев из разных уголков страны. Гости из Москвы, Ростова-на-Дону и Перми с удовольствием делились своими эмоциями и опытом, рассказывали о помощи жителям ДНР и ЛНР, о поддержке спецоперации и российских военных.

За три месяца СВО добровольцы переформатировали свою работу, но главное осталось неизменным –помогать людям для них совершенно естественно.

Объединенный волонтерский центр партии продолжает координировать работу по сбору и распределению гуманитарной помощи, встрече граждан, эвакуированных из ЛНР и ДНР, помогать в обеспечении всем необходимым пунктов временного размещения в регионе, отправлять гуманитарные грузы и осуществлять сбор помощи для всех, кто в ней нуждается. Вся эта деятельность осуществляется в тесном контакте с органами исполнительной власти региона, профильными министерствами и ведомствами, органами местного самоуправления. И это взаимопонимание помогает в работе.

Тысячи граждан, эвакуированных из ЛНР и ДНР приезжают в Россию: пожилые люди, семьи с детьми, сироты. Более 2000 человек нашли приют в Самарской области в 16 пунктах временного размещения. В ПВР все обеспечены горячим питанием, специалисты помогают оформить документы и единовременные выплаты, предлагают вакансии для трудоустройства.

Глава региона, секретарь реготделения партии Дмитрий Азаров поблагодарил всех жителей Самарской области, которые откликнулись на призыв о помощи и которые собирают и отправляют гуманитарную помощь в Донецк и Луганск: «Я очень рад, что в это трудное время Самарская область для сотен жителей Донбасса стала вторым домом. Людей сплачивает искреннее стремление помогать тем, кому трудно. Партия стала для тех, кто не мог остаться в стороне в трудный для страны момент, точкой сборки. Нам удалось объединить и депутатов, и волонтеров, и просто неравнодушных людей».

Напомним, что 18 мая​ в Самарской области стартовал​ ХХХ Всероссийский​ фестиваль "Российская студенческая весна". Масштабное мероприятие​ ​ объединило творческую молодежь​ из​ ​85 регионов​ страны​ и​ 9 зарубежных​ делегаций, всего регион принимает более 5000 человек, что станет рекордом за всю историю фестиваля. В рамках фестиваля в Самаре​ организовано​ 10 конкурсных площадок с​ современным​ световым и звуковым оформлением. По инициативе губернатора Самарской области, Секретаря Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрия Азарова несколько площадок фестиваля были организованы при поддержке и участии «Молодой Гвардии Единой России». 

Теги: Единая Россия

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