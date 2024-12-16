Участники программы «Время Героев» вошли в совет партии «Единой России»

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Участники первого потока президентской программы «Время Героев» вошли в обновленный состав совета партии «Единая Россия». Шестеро участников программы вошли в состав Высшего совета партии, четверо - в состав Генерального совета «Единой России».

Участники программы из регионов, вошедшие в совет ЕР:

Северная Осетия:

Герой Российской Федерации Юрий Абаев (Высший совет)

Севастополь:

Герой Российской Федерации, депутат заксобрания города Севастополь Роман Кулаков (Генсовет)

Нижний Новгород:

Кавалер трех орденов Мужества, председатель городской Думы города Нижний Новгород Евгений Чинцов (Генсовет)

Омская область:

Герой Российской Федерации, зампредседателя правления Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Воин» Андранник Гаспарян (Высший совет)

Рязанская область:

Герой Российской Федерации Владислав Головин (Высший совет)

Кировская область:

Герой Российской Федерации Андрей Митяшин (Высший совет)

Кемеровская область:

Кавалер трёх орденов Мужества Александр Тихонов (Высший совет)

Долгосрочный проект «Время Героев» реализуется по поручению Президента. Благодаря ему участники СВО могут пройти подготовку, чтобы стать руководителями в органах власти и госкорпорациях. Власть готова после соответствующего обучения и повышения квалификации доверить им ведущие позиции в образовании, бизнесе, госуправлении, в управлении регионами и на предприятиях.