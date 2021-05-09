У дома участника ВОВ, механика-водителя легендарного танка Т-34 военнослужащие ЦВО провели мини-парад

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В Самаре военнослужащие ЦВО провели мини-парад у дома участника Великой Отечественной войны, кавалера Ордена Красной Звезды, механика-водителя легендарного танка Т-34 Николая Кузьмича Тарасова, который сегодня - в День Победы - отмечает 95-летний юбилей.

Командующий 2-общевойсковой армией генерал-лейтенант Андрей Колотовкин и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров спели для ветерана песни "День Победы" и "Последний бой".

Перед ветераном выстроились военный оркестр и парадный расчет Самарского гарнизона. Гости поздравили ветерана с Днем рождения и Днем Победы, поблагодарили за мирное небо, пожелали крепкого здоровья и всего наилучшего. После чего парадный строй произнёс в честь ветерана трехкратное "Слава" и прошёл перед красноармейцем торжественным маршем.

Продолжился мини-парад музыкальной композицией в исполнении государственного ансамбля песни и танца "Волжские казаки". Музыканты исполнили такие песни как «Казаки в Берлине», «Баллада о солдате», «Мы так давно не отдыхали» и другие.

Присоединились к исполнению песен командующий 2-общевойсковой армией генерал-лейтенант Андрей Колотовкин, а также губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Сначала они подпевали "Волжским казакам", потом и вовсе вышли к ним и спели песни "День Победы" и "Последний бой".

Подпевали командующему и губернатору все участники праздничного действия, начиная от родственников ветерана и заканчивая случайными прохожими.

Мини-парад завершился вручением ветерану подарков и благодарственных писем.

Видео здесь.