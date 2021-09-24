ЦИК утвердил результаты выборов в Госдуму

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Центризбирком России на заседании в пятницу утвердил результаты выборов в Госдуму, которые прошли с 17 по 19 сентября. Все 15 членов ЦИК подписали протокол и сводные таблицы, содержащие результаты голосования, передает ТАСС.

"Итоговые протоколы избиркомов по выборам в Госдуму объективно отражают результат голосования", - сказала председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, ЦИК "признал выборы в Госдуму состоявшимися и действительными".

Согласно итогам выборов, "Единая Россия" получила в Госдуме восьмого созыва 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 27, ЛДПР - 21 и "Новые люди" - 13. Кроме того, в Госдуму прошли по одному представителю от "Родины" (Алексей Журавлев), Партии роста (Оксана Дмитриева), "Гражданской платформы" (Рифат Шайхутдинов) и пять самовыдвиженцев: Владислав Резник, Леонид Бабашов, Олег Леонов, Дмитрий Певцов и Анатолий Вассерман.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС