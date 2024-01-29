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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

ЦИК России зарегистрировала Владимира Путина кандидатом на выборах президента

29 января 2024 13:08
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ЦИК России зарегистрировала Владимира Путина кандидатом на выборах президента

Центризбирком России зарегистрировал самовыдвиженца, действующего президента России Владимира Путина в качестве кандидата на предстоящих выборах главы государства, назначенных на март 2024 года.

О решении ЦИК объявила председатель комиссии Элла Памфилова.

«(Решение. — RT) принято единогласно», — сказала она.

Путин стал четвёртым зарегистрированным кандидатом на предстоящих президентских выборах. 

Выборы президента России будут трёхдневными, они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

В настоящее время на пост президента России претендуют 11 человек. Центризбирком России ранее зарегистрировал ещё трёх кандидатов: Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку они представляют парламентские партии, то для их регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить было не нужно. 

Претенденты в кандидаты на пост президента от непарламентских политических партий — Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова, Андрей Богданов — должны предоставить не менее 100 тыс. подписей до 31 января.

Самовыдвиженцы Рада Русских и Анатолий Баташев должны собрать не менее 300 тыс. подписей.

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