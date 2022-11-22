ЦИК Казахстана сообщила о победе Токаева на президентских выборах

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Победу на состоявшихся в Казахстане 20 ноября выборах главы государства одержал победу действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев с 81,31% голосов избирателей. Об этом сообщил председатель ЦИК Нурлан Абдиров во вторник, подводя на заседании Центризбиркома окончательные итоги выборов.

"Токаев Касым-Жомарт Кемелевич набрал 81,31%", – сказал Абдиров.

В ходе предыдущих выборов главы государства 9 июня 2019 года за Токаева отдали свои голоса 70,96% избирателей.

Глава ЦИК Казахстана сообщил также, что инаугурация Касым-Жомарта Токаева состоится 26 ноября.

Как сообщил журналистам во вторник заместитель премьер-министра – министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев, дополнительных средств из бюджета на инаугурацию президента выделять не будут, пишет Смотрим.