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Центризбиркомом запланировано проведение тестового дистанционного электронного голосования

22 апреля 2021 18:42
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С 21 апреля по 14 мая 2021 года по всей России запланировано проведение тестового дистанционного электронного голосования.

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации проводится проверка готовности программно-технического комплекса дистанционного электронного голосования. В связи с этим в период с 21 апреля по 14 мая 2021 года по всей России запланировано проведение тестового дистанционного электронного голосования в ходе которого будут полностью воспроизведены все этапы голосования - от регистрации и авторизации до голосования и подведения итогов.

С 21 апреля по 7 мая 2021 года будет проходить прием заявлений на участие в тестировании системы ДЭГ. 

Подать заявление для участия в тестировании может любой гражданин Российской Федерации, имеющий подтвержденную учетную запись на портале gosuslugi.ru.

В настоящее время уже более 2000 избирателей в Самарской области  подали заявки на участие. Проверка системы позволит оценить работу системы при масштабных нагрузках и сделать возможность голосования на реальных выборах простой и понятной. Система обезличена. Определить проголосовавшего невозможно. Условия простые – необходимо иметь подтверждённый аккаунт на госуслугах и подать соответствующее заявление до 7 мая. 

Поучаствовать в электронном голосовании можно будет с 12 по 14 мая. Голосование в оффлайн-формате не отменяется. 

Непосредственно дистанционное голосование пройдет с 8.00 12 мая до 20.00 14 мая 2021 года.

 

Теги: голосование тестирование

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