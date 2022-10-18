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Трудоустройство женщин станет отдельным направлением партпроекта «Моя карьера с «Единой Россией»

18 октября 2022 13:26
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Трудоустройство женщин станет отдельным направлением партпроекта «Моя карьера с «Единой Россией»
Особое внимание уделят жёнам мобилизованных и других категорий военнослужащих.
 

Защита трудовых прав и карьерный рост женщин станут отдельным направлением партпроекта «Моя карьера с «Единой Россией». Об этом сообщил координатор направления «Хорошая работа – достаток в доме» народной программы «Единой России», замруководителя думской фракции партии Андрей Исаев на ВКС, где подводились первые итоги проекта. Координацией работы по вопросам женского трудоустройства займётся депутат Госдумы Татьяна Дьяконова.  

Участницами проекта станут жёны мобилизованных и других категорий военнослужащих, сотрудников, которые несут службу в органах МВД, федеральной противопожарной службе, учреждениях органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения РФ, войсках нацгвардии, ветеранов военных действий.

«7 октября Президентом был подписан и вступил в силу закон, принятый по инициативе «Единой России». Он бронирует рабочее место за мобилизованными и ушедшими добровольно на СВО. В этом же законе содержится норма, по которой супруги таких военнослужащих, если они воспитывают ребёнка до 17 лет, не могут быть направлены в командировки, привлечены к сверхурочной работе и работе в выходные и праздничные дни без письменного согласия. При сокращении штата на производстве за данными супругами закрепляется первоочередное право, чтобы они остались на работе. Наша с вами задача – добиться того, чтобы нормы закона неукоснительно исполнялись. И новые трудовые права, которые появились у женщин, не нарушались», – сказал Андрей Исаев.

Как подчеркнула Татьяна Дьяконова, цель направления партпроекта – чтобы федеральные механизмы, которые помогают женщинам получать профессиональную поддержку перед повышением квалификации, четко работали и стали полноценными социальными лифтами.

«Трудоустройство мамы с ребёнком - это не то же самое, что трудоустройство безработного, студента или инвалида. Нужно предусмотреть возможность оставить ребёнка на время прохождения переподготовки. Эти категории женщин должны получить дополнительную возможность, чтобы справляться с трудностями», - отметила Татьяна Дьяконова.

Руководитель объединения женщин-предпринимателей в составе «Союза Женщин Самарской области», депутат-единоросс Оксана Пушкина с энтузиазмом восприняла эту инициативу. Особый акцент в своей деятельности она делает на женское предпринимательство.

«На женщинах держится все. У нас есть свежие идеи, женщины умеют и могут брать на себя ответственность, обладают предпринимательской жилкой.  Нужны более выгодные, понятные и надежные условия для самореализации. И женам военнослужащих, мобилизованных – безусловно. Желание реализовать себя у наших женщин есть, они готовы учиться, получать новые знания. Реализация на федеральном уровне комплексной программы стимулирования трудоустройства женщин – очень своевременно решение», - уверена депутат от ЕР Оксана Пушкина.

Напомним, партийный проект «Моя карьера с «Единой Россией» стартовал 1 сентября в пяти пилотных регионах – Липецкой, Рязанской, Калужской областях, Камчатском крае и Удмуртии. Он создан для оказания информационной и консультационной поддержки работникам и работодателям.

В собеседованиях, тестированиях и консультациях при поиске работы принимают участие эксперты и депутаты, которые смогут ходатайствовать перед работодателями. Также в рамках проекта организуются приёмы экспертов-юристов от работодателей и сотрудников служб занятости, которые дают консультации по развитию карьеры, написанию резюме и успешному прохождению собеседований.

Теги: Единая Россия

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