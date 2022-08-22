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Триколор из камня: Дмитрий Азаров принял участие в патриотической акции «Цвета России»

22 августа 2022 18:46
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В Самарской области участники молодежных организаций создали из камня 63-метровый Флаг России.

В понедельник, 22 августа, в Самарской области прошла патриотическая акция «Цвета России», посвящённая Дню Государственного флага Российской Федерации. Вместе с активистами молодёжных организаций в ней принял участие Губернатор Дмитрий Азаров.

С инициативой проведения акции выступили представители Российских студенческих отрядов Самарской области. К ним присоединились участники других молодежных объединений региона. Вместе они выложили на горе в районе пос. Новосемейкино Красноярского района изображение Флага России 63 метра в длину, а также символов «Z» и «V» из камней, которые покрасили в цвета Российского триколора. Кроме того, на въезде в Самару в рамках акции появилась строка из гимна Российской Федерации «Россия – священная наша держава». Для создания композиции потребовалось 600 тонн камней, 2.5 тонны краски и больше двух недель работы. По мнению участников акции, арт-объект станет символом поддержки жителями Самарской области воинов, защищающих Отечество в ходе специальной военной операции на Украине.

Приветствуя участников патриотической акции, Губернатор поздравил ребят с праздником, с Днем Российского флага, и поблагодарил за то, что их идея воплотилась в жизнь - на радость всем патриотам земли самарской и нашей Родины - России.

«Проект, который вы представили и реализовали, в наши дни найдет отклик у каждого, кому не все равно, что происходит в нашей стране, как мы отстаиваем свою независимость, суверенитет, как мы достигаем новых побед под российским флагом», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил, что российский флаг вместе с Гимном и Гербом являются главными символами нашей страны, нашего Отечества. Под Флагом России свершаются победы в науке, культуре, спорте и, конечно, под ним сегодня идет освобождение Донбасса от нацизма. Вместе с защитниками Отечества на Донбасс отправляются волонтеры. Так, вчера новая группа добровольцев отправилась в ДНР, чтобы внести свой вклад в восстановление мирной жизни, чтобы под российским триколором, который они взяли с собой, утвердить Победу над нацизмом.

«То, что вы столь бережно, уважительно, с настоящей любовью относитесь к символам России, говорит о том, что вы с такой же любовью относитесь к нашей великой необъятной и прекрасной Родине – России. Я хочу поблагодарить вас за ваш патриотизм, за ваш креатив, за ваши идеи, которые вы воплощаете в жизнь», - обратился к участникам акции Дмитрий Азаров, выразив уверенность в том, что ребята будут хранить традиции нашей страны, наши символы, которые вдохновляют на новые свершения. Также Губернатор призвал ребят позаботиться о сохранности патриотической композиции, которую они придумали и создали.  

Самарская молодежь сегодня оказывает поддержку российским военнослужащим, выполняющим боевые задачи на Донбассе, помогает строить мирную жизнь в ЛНР и ДНР, восстанавливая историческую память. Руководитель Самарского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Сергей Пушняк рассказал, что сегодня студотряды активно включились в работу по оказанию гуманитарной помощи жителям Донбасса. Ребята в качестве вожатых трудятся в детских оздоровительных центрах, занимаются патриотическим воспитанием молодежи.

«Такие акции важно проводить, чтобы поддержать наших ребят. Чтобы, увидев эту композицию, каждый почувствовал гордость за наших военнослужащих, за нашу Родину», - поделился участник акции Руслан Шахмуратов из Самары. Руслан состоит в военно-патриотическом клубе «Гвардеец ДОССАФ» и уже через год отправится на военную службу – защищать нашу страну.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

 

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров

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