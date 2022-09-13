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Трехдневное голосование на выборах в Самарской области завершилось уверенной победой «Единой России»

13 сентября 2022 11:32
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Трехдневное голосование на выборах в Самарской области завершилось уверенной победой «Единой России»
На довыборах депутата Самарской губернской думы по 14 округу победил представитель "Единой России", генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Самара" и ООО "Газпром газораспределение Самара" Михаил Смирнов. Из остальных 43 мандатов – 37 у представителей партии власти.

В голосовании в пределах Красноярского одномандатного избирательного округа № 14 приняли участие 39 434 избирателя, что составляет 42,44%.

Победителем выборов стал Михаил Андреевич Смирнов, выдвинутый партией «Единая Россия» и набравший 67,70% голосов.

На территории самарского региона выбирали депутата Самарской губернской думы седьмого созыва по Красноярскому одномандатному избирательному округу № 14 и 43 депутатов представительных органов в 34 муниципальных образованиях.

В Единый день голосования на территории губернии работало 190 участков. Избиратели могли проголосовать с 8 утра до 20 вечера.

Члены УИК отмечают, что голосование в течение трех дней положительно сказывается на электоральной активности избирателей. У граждан появляется возможность самим выбирать, когда им комфортно проголосовать.

В Красноярском районе на дому проголосовала 100-летняя жительница села Старая Бинарадка Екатерина Вырлова. Через 2 месяца ей исполнится 101 год. Екатерина Кирилловна активно участвовала и в прошлогоднем голосовании, и во всех предыдущих выборах.

Отметим, что более 200 общественных наблюдателей контролировали соблюдение закона и процедуры выборов в Единый день голосования, в том числе и 106 наблюдателей от «Единой России».

Эксперты отмечают, что молодежь Самарской области активно участвует в этих выборах. Значительная часть общественных наблюдателей на выборах – волонтеры, студенты юридических факультетов, молодые люди с активной гражданской позицией.

Наблюдатели сообщают, что серьезных нарушений на довыборах не зафиксировано. Все сигналы своевременно и тщательно проверялись.

Напомним, что 11 сентября выборы различного уровня состоялись в минувшие выходные в 82 регионах России. В кампании 2022 года партия продолжила тенденцию по обновлению пула своих кандидатов. 75% кандидатов, выдвинутых «Единой Россией», впервые участвовали в выборах. Среди них – большое количество представителей сферы образования, науки, культуры, малого и среднего бизнеса.

Теги: Единая Россия

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