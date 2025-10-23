Трамп заявил об отмене встречи с Путиным в Будапеште

55

Американский лидер Дональд Трамп 22 октября сообщил об отмене встречи с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште.

«Мы отменили встречу с президентом Путиным. Мне показалось, что сейчас не тот момент. Я не чувствовал, что мы сможем достичь того, чего должны», — сказал он в ходе беседы с журналистами в Белом доме.

Он отметил, что у него сложилось впечатление, что «достигнуть нужной цели» в переговорах с Путиным не получится. По его словам, главы государств «встретятся в будущем», пишут "Известия".