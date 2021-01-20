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Как передает РИА Новости, Дональд Трамп и его супруга Меланья покинули Белый дом.

Они сели в вертолет и улетели на авиабазу Эндрюс. Там Трамп выступил перед собравшимися родственниками и сторонниками.

"Мы любим вас. Мы вернемся в том или ином виде. <...> Пусть у вас все будет хорошо. Скоро увидимся", — сказал он, отдельно поблагодарив за хорошую работу вице-президента Майка Пенса и конгресс.

Затем Трамп спустился к семье, обнял дочь Тиффани, пожал руку экс-главе аппарата Белого дома Марку Мидоусу и вместе с Меланьей сел в самолет. По информации СМИ, супруги направились в Палм-Бич, штат Флорида. Там находится резиденция Мар-а-Лаго, где глава государства регулярно проводил выходные и праздники и куда приглашал некоторых мировых лидеров.

Трамп проиграл демократу Джо Байдену по итогам президентских выборов, состоявшихся в ноябре. Инаугурация Байдена пройдет сегодня.

В первый день на посту, сразу после присяги в Капитолии, он планирует подписать ряд указов, в том числе распоряжения о прекращении строительства стены с Мексикой, возвращении Соединенных Штатов в Парижское соглашение по климату и отмене выхода из Всемирной организации здравоохранения.

Фото: соцсети