Теперь посольство России в Кабуле находится под охраной талибов

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Афганские военнослужащие, охранявшие посольство России в Кабуле, ушли, теперь посольство находится под охраной талибов («Талибан», террористическая организация, запрещена в РФ), передают "Известия".

«Наше посольство уже охраняют талибы. Сегодня произошла сдача: ушли афганские военные, те военные афганских национальных сил безопасности, которые нас охраняли. Сейчас стали талибы», — сказал посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Жирнова, талибы подтвердили, что «ни один волос с российских голов не упадет» и дипломаты могут работать спокойно.

Фото: commons.wikimedia.org/"Известия"