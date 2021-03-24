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Тем предприятиям, которые смогли сохранить штат, в апреле спишут льготные кредиты

24 марта 2021 17:19
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По условиям программы, к 1 марта 2021 года субъект МСП должен сохранить не менее 90% сотрудников по отношению к штатной численности на 1 июня 2020 года.

Банки, участвующие в госпрограмме льготного кредитования на неотложные нужды и сохранение занятости, до 1 апреля спишут долг тем предприятиям малого и среднего предпринимательства, которые сохранили штат.

По условиям программы, к 1 марта 2021 года субъект МСП должен сохранить не менее 90% сотрудников по отношению к штатной численности на 1 июня 2020 года. Эти данные представитель малого бизнеса должен был до 15 марта предоставить в Пенсионный фонд РФ.

Суть этой госпрограммы заключалась в отсрочке платежей до 28 декабря этого года. Были предусмотрены и льготные условия погашения такого кредита: если предприятие сохранит численность сотрудников на уровне 90%, то государство погасит за него долг и проценты по нему. Если в штате останется не менее 80% человек, то будет списано 50% долга и процентов. Предприятия, которые сохранили менее 80% численности, до 31 марта будут уведомлены о переводе кредитного договора на период погашения.

В Самарской области работа по созданию комфортных условий для развития бизнеса ведется в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». По поручению Главы региона Дмитрия Азарова в 2020 году на 640 млн рублей был докапитализирован Гарантийный фонд Самарской области, что позволило утвердить 5 антикризисных программ для финансовой поддержки бизнеса. По итогам прошлого года ГФСО выдал 246 микрозаймов на 374,2 млн. рублей.

В непростое время предприниматели активно использовали и федеральные инструменты. Напомним, в прошлом году несколько пакетов мер поддержки, поэтапно, были утверждены Правительством РФ для предприятий из наиболее пострадавших отраслей.

«Всего по оценкам регионального минэкономразвития, различными мерами поддержки, в том числе финансовой, в 2020 году воспользовались более 85 тысяч наших предпринимателей. Малым и средним предприятиям региона поступило более 33 млрд рублей в виде государственной поддержки. Льготные кредиты под 2% стали одной из наиболее популярных мер – в Самарской области их было выдано на общую сумму 11,2 млрд рублей», — рассказал об итогах работы министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Льготный кредит можно было получить с 1 июня по 1 ноября. Чем раньше предприниматель подавал заявку – тем больше была полученная сумма. Она рассчитывалась за период с момента заключения договора по 1 декабря: количество полученных периодов умножалось на число сотрудников предприятия и расчетный размер оплаты труда. Потратить полученные средства можно было на выплату зарплаты, а также погашение ранее взятых банковских кредитов. В

В этом году правительство РФ запустило новую льготную программу кредитования под 3%, направленную на дальнейшее поддержание занятости и восстановление бизнеса. Срок действия кредита составит 1 год, ставка для представителей малого и среднего предпринимательства составит всего 3%, еще 6% банкам выплатит государство. В первые 6 месяцев для заемщика не предусмотрено никаких выплат по основному долгу и процентам. В течение последующих 6 месяцев – кредит необходимо гасить равными долями ежемесячно, плюс выплачивать проценты. Максимальная сумма кредита будет определяться исходя из МРОТ (12 792 рубля) на каждого работника в расчете на 12 месяцев.

 

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