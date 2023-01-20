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Телемост «Самара -Снежное»: сохраняем историческую память и укрепляем связи с Донецкой Народной Республикой

20 января 2023 13:04
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Телемост «Самара -Снежное»: сохраняем историческую память и укрепляем связи с Донецкой Народной Республикой
Представители ветеранских, молодежных и волонтерских общественных организаций, музейного сообщества, исполнительной и законодательной власти ДНР и Самарской области решили объединить усилия в сфере патриотического воспитания.
 

Заместитель председателя Самарской губернской думы, руководитель фракции "Единая Россия" Александр Живайкин, открывая встречу, отметил, что её необходимость родилась в продолжение той деятельности, которую начал губернатор Самарской области, секретарь реготделения партии Дмитрий Азаров в мае прошлого года, когда было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи между Правительством Самарской области и городом Снежное Донецкой Народной Республики.

«Сотрудничество в гуманитарной и инфраструктурной сфере открыло нам и другую сторону нашего взаимодействия - это связь поколений. Началась совместная патриотическая работа по увековечиванию памяти героев-куйбышевцев, участвовавших в освобождении Донбасса в годы Великой Отечественной войны», - рассказал  участникам телемоста руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской губдуме Александр Живайкин.

Он напомнил, что 2023 год является годом 80-летия освобождения Донбасса. В 12 километрах от Снежного находится курган Саур-Могила, где в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои, в которых погибло более ста тысяч человек. Среди героев, отдавших жизнь на той высоте, было немало жителей нашей области. Сейчас началась активная работа по установлению их поименно.

«Для увековечения памяти наших земляков в одну из поездок в Снежное мы с коллегами-депутатами передали капсулу-гильзу с самарской землей в Снежнянский музей Боевой славы. А землю с Саур-Могилы привезли в Самару», - рассказал Живайкин.

Привезённую землю самарские единороссы и поисковики передали в Военно-исторический музей Центрального военного округа и в школьные музеи муниципальных районов, родом из которых установленные имена бойцов (Борский, Кинель-Черкасский, Шигонский, Красноярский районы). Также принято решение, что гильза со священной землёй ляжет в основу памятника защитникам Донбасса, который будет установлен по инициативе Дмитрия Азарова в самарском Парке Победы  в этом году.

Как отметили участники круглого стола, фундаментом для совместной патриотической работы является историческое единство городов России и Донбасса. Необходимо вовлекать социально активных жителей и представителей общественных организаций двух регионов в военно-мемориальную деятельность, в сохранение исторической памяти, содействуя тем самым построению и укреплению тесных, дружеских связей. Основой военно-мемориальной деятельности может стать поисковая и образовательная работа.

Администрации города Снежное самарские коллеги будут оказывать содействие в проведении поисковой работы и музейной деятельности, организации патриотических выставок в образовательных учреждениях, а в мае этого года юные снежнянцы из военно-патриотического клуба приедут в самарский  регион для участия в смотре строя, посвящённом Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Глава администрации Снежного Александр Скворцов предложил расширить круг исследований за счет событий современности, отметив, что воинские подразделения из Самарской области и сегодня воюют на Донбассе с врагами России.

"Уже сейчас нужно накапливать информацию о героях, участвующих в военной спецоперации. Губернатор Самарской области и жители региона оказывают огромную поддержку жителям Снежного, это вселило в наши сердца большую надежду и осознание того, что мы находимся в единой семье российских регионов", - отметил он.

Напомним, что технической площадкой для  проведения телемоста стал «Центр Эстетического воспитания»  городского округа Кинель, а координатором встречи выступил Дом молодёжных организаций "Альянс молодых", работа которого направлена на всестороннее развитие подрастающего поколения и формирование у молодежи активной жизненной позиции.

Теги: Единая Россия

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