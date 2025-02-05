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Татьяна Москалькова призвала закрепить устное завещание в законодательстве

5 февраля 2025 14:59
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По её словам, это поможет в том числе тем бойцам СВО, которые находятся в плену.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к нотариусам с просьбой предусмотреть возможность закрепления на законодательном уровне устной формы завещания, эта мера в первую очередь поможет бойцам СВО, находящимся в плену, передает РИА Новости.

"Хотела бы обратить внимание на предложение, которое, как мне кажется, заслуживает внимания. Оно связано с закреплением устной формы завещания. Сегодня (устная форма завещания - ред.) на законодательном уровне не предусмотрена", - сказала Москалькова на круглом столе в ОП РФ "Нотариат России на службе Отечества — сконцентрировать усилия оказания помощи участникам СВО".

Федеральный омбудсмен призвала нотариусов просмотреть возможности введения такой формы завещания. По её словам, это поможет в том числе тем бойцам СВО, которые находятся в плену.

"С теми ребятами, которые попали в плен, у нас бывает возможность по видео-конференцсвязи общаться и получить от них некие напутствия для своих родственников", - отметила она.

 

 Пресс-служба омбудсмена

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