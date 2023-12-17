Таможня Германии предупредила о конфискации рождественских подарков из России

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В целях соблюдения санкционного режима таможня ФРГ вправе арестовать или конфисковать некоторые рождественские подарки, присылаемые из России. Об этом германское ведомство сообщило на своем сайте 13 декабря.

Там напомнили, что введенные Евросоюзом против России санкции запрещают ввоз в ФРГ ряда товаров.

«Под него попадают и товары, которые могут иметь типичное содержание подарочных посылок, например, целлюлоза и бумага, древесина и изделия из дерева, камни и драгоценные металлы (золото), сигареты, пластмассы и химическая продукция, включая готовую химическую продукцию, такую ​​как косметика», — говорится в сообщении.

При этом ведомство подчеркнуло, что исключений для подарков не предусмотрено, пишут "Известия".