США считают, что прогресс в ходе российско-американских переговоров возможен с обеих сторон

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Соединенные Штаты полагают, что в ходе российско-американских переговоров по безопасности стороны могут найти общий язык по вопросам, которые волнуют как Россию, так и США, передает ТАСС.

"Мы считаем, что мы можем достичь прогресса в разрешении предметов озабоченности с обеих сторон, что снизит напряженность и будет способствовать улучшению безопасности", - заявил в интервью телеканалу CNN в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен.

При этом администрация США не ожидает прорывов в течение ближайшей недели на предстоящих российско-американских переговорах по безопасности. "Во-первых, я не думаю, что мы увидим какие-то прорывы в течение предстоящей недели", - сказал руководитель американского внешнеполитического ведомства.

Фото: EPA-EFE/JOSE MENDEZ/ТАСС