США предложили провести встречу Байдена и Путина в одной из европейских стран

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В Вашингтоне предложили провести встречу президента РФ Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом в одной из европейских стран. Об этом в среду, 14 апреля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передают "Известия".

В ходе состоявшегося накануне телефонного разговора президенты обсудили необходимость двусторонних контактов, несмотря на возникающие разногласия.

«И безусловно дальнейшая проработка этих новых предложений, инициатив, таких как встреча двусторонняя в одной из европейских стран, возможна только с учетом анализа реальной ситуации, реальных дальнейших шагов», — сказал представитель Кремля.

Тем не менее Песков указал, что говорить о месте или времени встречи преждевременно и этот вопрос будет согласован по дипломатическим каналам.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин/"Известия"